החג הישראלי שנעלם - והיפנים עדיין חוגגים אותו

האלוף יגאל אלון נושא דברים במפגן "יום הים", ליד חוף הים בתל אביב ברחוב הירקון ( צילום: PINN HANS הנס פין HANS PIN, לע"מ )

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אַתָּה הוּא שֶׁפָּתַחְתָּ אֶת שַׁעֲרֵי הַמַּיִם לַעֲבָדֶיךָ. בַּיּוֹם הַהוּא הֶאֱמִינוּ בְּךָ וַיָּשִׁירוּ שִׁירָה חֲדָשָׁה.

"יום הים" מוזכר בעיתון דבר⁩, 17 אוקטובר 1935⁩ ( צילום: באדיבות עיתונות יהודית היסטורית )

עם שגלה מהים אלפי שנים, שגידל דורות בגולה ללא ספינה ובלי חוף, עמד עכשיו וחזר אל הים. ב-1936 הפכה מחלקת הים של הסוכנות היהודית את היום לחג קבוע: כ"ג באייר בכל שנה.

מה היה ביום הים? תערוכות של כלי שיט, עזרי ניווט ודגלים ימיים. חניכי האגודות הימיות ערכו מפגני שיט מרהיבים, בבתי הספר התקיימה פעילות הסברה חינוכית ותחנות הרדיו והעיתונות גויסו להדהד את המסר: לישראל יש ים. בבתי הכנסת נאמרו תפילות למען יורדי הים ולזכר החלוצים שלא שבו.

ביריד המזרח בתל אביב עמדו מאיר דיזנגוף, ומשה שרת ודברו על גדולת היום.

כרזת יום הים משנת 1938 ( צילום: מאת יניב גולן, Attribution )

את חגיגות יום הים חגגו עד שנות החמישים, אז גווע המנהג במקביל להופעת מועדים לאומיים-אזרחיים אחרים - יום העצמאות, יום הזיכרון, ויום הים נעלם כמעט לגמרי.

בשנים האחרונות החל המוזיאון הימי הלאומי בחיפה לחדש את המסורת, ומדי שנה מתקיים יום עיון המביא נקודות מבט שונות על מקומו של המרחב הימי בהוויה הישראלית.

ואגב - יפן עושה את זה עד היום. יום הים שלהם, Umi no Hi, הוא חג לאומי רשמי בתאריך השלישי ליולי. היפנים יוצאים לחופים, ומודים לאוקיינוס על היותו ים.