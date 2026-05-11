היסטוריה ואקטואליה

החג הישראלי שנעלם - והיפנים עדיין חוגגים אותו

אם הייתם מתפללים בבתי כנסת בתל אביב ובחיפה ביום כ"ג באייר בתקופת המנדט הבריטי, הייתם שומעים שם תפילה שאתם לא מכירים | ישראל שפירא בעקבות "יום הים" שכבר לא נחגג בישראל (היסטוריה)

האלוף יגאל אלון נושא דברים במפגן "יום הים", ליד חוף הים בתל אביב ברחוב הירקון (צילום: PINN HANS הנס פין HANS PIN, לע"מ)
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אַתָּה הוּא שֶׁפָּתַחְתָּ אֶת שַׁעֲרֵי הַמַּיִם לַעֲבָדֶיךָ. בַּיּוֹם הַהוּא הֶאֱמִינוּ בְּךָ וַיָּשִׁירוּ שִׁירָה חֲדָשָׁה.
הִנֵּה עַמְּךָ שָׁב הַיּוֹם אֶל חוֹפָיו. זְבוּלֻן לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן - וְהוּא לְחוֹף אֳנִיּוֹת. בָּנָיו יוֹצְאִים לַמַּיִם הָרַבִּים בִּסְפִינוֹת קְטַנּוֹת וּגְדוֹלוֹת.
שְׁמֹר עַל כָּל יוֹרֵד יָם מֵעַמְּךָ - בַּסּוּפָה כְּבַשֶּׁקֶט, בַּלַּיְלָה כְּבַיּוֹם. וּזְכֹר לָהֶם אֶת נַחְשׁוֹן בֶּן עַמִּינָדָב שֶׁקָּפַץ אֶל תּוֹךְ הַמַּיִם עַד צַוָּארוֹ.
וּלְזֵכֶר אֵלֶּה שֶׁיָּרְדוּ לַיָּם וְלֹא שָׁבוּ - תִּהְיֶה נַפְשָׁם צְרוּרָה בִּצְרוֹר הַחַיִּים. יִגְדַּל צִי יִשְׂרָאֵל, וְיִרְבּוּ הַמַּלָּחִים הָעִבְרִיִּים.
אָמֵן.

• • •

גולשי 'כיכר השבת' היקרים, אתם מכירים תפילה זו? כנראה שאם הייתם מתפללים בבתי כנסת בתל אביב ובחיפה ביום כ"ג באייר בתקופת המנדט הבריטי, זה מה שהייתם שומעים שם.

אמש, כ"ג באייר, היה "יום הים" בתקופת המנדט הבריטי.

הסיפור מתחיל בשנת 1932, בחוף תל אביב. אגודת יורדי ים "זבולון" - תנועה שהוקמה ב-1928 במטרה לחנך דור של ימאים עבריים, מלחים, דייגים, קברניטי אוניות - יזמה יום חגיגי שיעמיד את הים במרכז התודעה הלאומית.

"יום הים" מוזכר בעיתון דבר⁩, 17 אוקטובר 1935⁩ (צילום: באדיבות עיתונות יהודית היסטורית)

עם שגלה מהים אלפי שנים, שגידל דורות בגולה ללא ספינה ובלי חוף, עמד עכשיו וחזר אל הים. ב-1936 הפכה מחלקת הים של הסוכנות היהודית את היום לחג קבוע: כ"ג באייר בכל שנה.

מה היה ביום הים? תערוכות של כלי שיט, עזרי ניווט ודגלים ימיים. חניכי האגודות הימיות ערכו מפגני שיט מרהיבים, בבתי הספר התקיימה פעילות הסברה חינוכית ותחנות הרדיו והעיתונות גויסו להדהד את המסר: לישראל יש ים. בבתי הכנסת נאמרו תפילות למען יורדי הים ולזכר החלוצים שלא שבו.

ביריד המזרח בתל אביב עמדו מאיר דיזנגוף, ומשה שרת ודברו על גדולת היום.

כרזת יום הים משנת 1938 (צילום: מאת יניב גולן, Attribution)

את חגיגות יום הים חגגו עד שנות החמישים, אז גווע המנהג במקביל להופעת מועדים לאומיים-אזרחיים אחרים - יום העצמאות, יום הזיכרון, ויום הים נעלם כמעט לגמרי.

בשנים האחרונות החל המוזיאון הימי הלאומי בחיפה לחדש את המסורת, ומדי שנה מתקיים יום עיון המביא נקודות מבט שונות על מקומו של המרחב הימי בהוויה הישראלית.

ואגב - יפן עושה את זה עד היום. יום הים שלהם, Umi no Hi, הוא חג לאומי רשמי בתאריך השלישי ליולי. היפנים יוצאים לחופים, ומודים לאוקיינוס על היותו ים.

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
