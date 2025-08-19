"פוצצו אותי מכות": הלום קרב מעוטף עזה הותקף בחניון ליד ביתו

בתיעוד מסעיר שפורסם היום (שלישי) בכאן חדשות נראה מתנדב זק"א ומד"א, הלום קרב משמחת תורה תשפ"ד, מותקף בחניון הבית שלו על ידי מאבטחים. בתיעוד נראה כיצד המאבטחים אוזקים אותו.

זה קרה באשדוד, צמוד למתקן של התעשייה האווירית. שלושה מאבטחים הפילו את הלום הקרב לאספלט. אחד מהם אף הצמיד נשק אוטומטי לגבו וקרא לו להיות בשקט.

לפי הדיווח, הלום הקרב ביקש שישחררו אותו אך ללא הועיל. מדובר בהלום קרב הסובל מסתמינים קשים של פוסט טראומה, לאחר שהוקפץ לעוטף עזה ב-7 לאוקטובר.

הוא מתגורר כבר כ-15 שנה ברחוב שבו התעשייה האווירית באשדוד, ולדבריו בכל פעם במקום מבקשים תעודת זהות. באותו יום, הוא טען, מאבטח קרא לו להביא תעודת זהות. הוא לא היה מוכן, ואז הגיעו שני מאבטחים נוספים שתקפו אותו. "פיצצו אותי במכות", הוא תיאר לכאן חדשות. "אזקו אותי על הרצפה".

מאז האירוע, שהתרחש לפני כחודש, סובל המותקף מסיוטים. הוא אמר שברצונו למכור את הדירה ואינו מעוניין שהעובדה שיש מתקן ביטחוני ליד ביתו תפגע בשגרת חייו.

תגובת אלת"א לכאן חדשות: "ביום רביעי, 6 באוגוסט, התקרב לכניסת מתקן ביטחוני מאובטח אדם לא מזוהה ובאופן שעורר את חשדם של המאבטחים בכניסה. לאחר שהתבקש להזדהות מספר פעמים וסירב, האירוע הפך לביטחוני וטופל בהתאם. בימים אלו, בהם הרגישות הביטחונית גבוהה, יש להמשיך ולהקפיד על שמירת ביטחון ישראל ותשתיותיה. מבדיקה ראשונית של פרטי האירוע, מסתמן כי אנשי האבטחה פעלו בהתאם להנחיות".