עשרות פעוטות פונו אתמול (ראשון) לבתי החולים בעקבות האסון הנורא במעון בשכונת רוממה בירושלים, בשערי צדק עדכנו הבוקר, כי כלל הפעוטות שוחררו.

"לאחר סדרת בדיקות מקיפה", עדכנו בשערי צדק: "שוחררו הבוקר במצב טוב כלל 27 התינוקות והפעוטות שאושפזו במחלקת הילדים בשערי צדק לצורך השגחה מהאירוע אתמול ברוממה. תוצאות הבדיקות של כלל הילדים תקינות".

"מרגע קבלת ההודעה", נמסר עוד: "על האירוע ברוממה, צוותים מתוגברים של רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, טכנאי הנשמה ועוד, נערכו על מנת לתת טיפול מיידי לילדים ולבני משפחותיהם. עם הגעת הילדים למרכז הרפואי שערי צדק, ליוו הצוותים את ההורים והילדים באופן צמוד כדי להעניק להם טיפול רפואי רגיש ומותאם, שנמשך לאורך כל שעות הערב והלילה".

מנהל האגף לרפואה דחופה במרכז הרפואי שערי צדק, ד"ר גל פחיס "אנחנו משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל. מן הרגע הראשון שקיבלנו הודעה ראשונית על האירוע הקשה ברוממה, הבנו שמדובר באר"ן שדורש התארגנות מיידית ונרחבת של צוותים מתוגברים".

עוד הוא מסר: "בהתאם לכך, הצוותים פעלו לאורך כל היום והלילה, כדי להעניק טיפול רפואי לילדים ולספק תמיכה להורים במקביל. החלטנו להשאיר באשפוז את כלל הילדים כמשנה זהירות ובכדי לוודא שלא תהיה החמרה במצבם. עם קבלת תוצאות תקינות ומשלא חלה החמרה במצבם הם שוחררו הבוקר במצב טוב".