בניגוד להחלטת הצנזורה: כהן חשף את הפרט הדרמטי החסוי

חבר הכנסת אלמוג כהן חשף היום (רביעי), במהלך נאום במליאת הכנסת, את שמו ותארו של סוכן שב"כ - שלדבריו התריע שעות ספורות לפני פרוץ טבח שמחת תורה על התכנסות מחבלים במסגדים בעזה.

מדובר בפרט שבמשך חודשים נפסל לפרסום על ידי הצנזורה - בשל הרגישות סביב הפעלת הסוכן ופעילותו.

כהן טען כי הסוכן שהה בעזה שעות לפני הטבח, העביר בסביבות השעה שלוש וחצי לפנות בוקר מידע על כינוס מחבלים במסגדים, אולם המידע לדבריו לא הגיע לגורמים הרלווונטיים.

הוא תקף בדבריו, שנאמרו במסגרת הצעת החוק להקמת וועדת חקירה ממלכתית לאומית שתחקור את האסון, את ראש השב"כ לשעבר רונן בר.

"רונן בר, ראש השירות באותו הלילה, שבשעה שלוש וחצי לפנות בוקר כינס את כל ראשי האגפים במתקן השירות, בערב החג", טען כהן, "הוא לא מספר לאזרחי המדינה שבשעה שלוש וחצי לפנות בוקר באותו יום הארור והמר היה סוכן בתוך רצועת עזה".

בשלב הזה כהן חשף את כינויו של הסוכן והמשיך: "הסוכן הזה התקשר לרכז שלו ואמר לו שיש כינוס של מחבלי הנוח'בה, בשלוש וחצי לפנות בוקר, במסגדים.

"התפילה המוקדמת ביותר מתחילה לקראת השעה חמש ורבע, למה אף אחד לא העביר לנו את המידע הזה? למה היינו צריכים למות שם ברחובות?"