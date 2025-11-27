בשב"כ התירו בשעה זו (חמישי) לפרסם, כי בשבועות האחרונים נעצרו לחקירה מספר אזרחים ערביים-ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט.

החשד שבגינו הם נעצרו הוא בשל מעורבותם בהעברות אמצעי לחימה וכספים בדרכים חשאיות מטעם אחמד צרצור, אזרח ישראלי אשר פעל מטעם ארגון הטרור חמאס, ממקום מושבו בטורקיה.

במסגרת חקירה מאומצת של השב"כ, נחשפה תשתית אשר פעלה להכניס אמל"ח וכספים בהיקפים של מאות אלפי שקלים ליהודה ושומרון, כאשר קיים החשש שאלה יגיעו בסופו של דבר לידיהם של פעילי טרור לטובת קידום פיגועי טרור.

מהחקירה עלה כי אחמד צרצור, במוצאו מכפר קאסם, המתגורר כיום בטורקיה, ניצל את קשריו המשפחתיים והחבריים בכפר קאסם לטובת בניית רשת העברות אמל"ח וכספים ליהודה ושומרון.

פשיטה בעראבה חשפה תיעוד מחריד של סיכון ילד קובי רוזן | 13:05

העברות הכספים מטורקיה לישראל נעשו באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים אשר הומרו על ידי חלפנים ישראליים לכסף מזומן ובאמצעותו רכשו המעורבים בפרשייה נשקים מסוחרי אמל"ח מהנגב, ואלה הועברו לאזור יהודה ושומרון. כתבי אישום יוגשו כנגד המעורבים.

על פי דוברות שב"כ: "מדובר בפרשייה חמורה החושפת כיצד גורמים בטורקיה, ביניהם ערבים ישראלים ואזרחים מתוקף איחוד משפחות, מנצלים את קשריהם בישראל ונגישותם ליהודה ושומרון לטובת העברות כספים ואמל"ח אשר קיים החשש שאלה יעשו דרכם לפעילי טרור".

עוד נמסר: "שירות הביטחון רואה בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיך לנקוט באמצעים העומדים לרשותו כדי לסכל כל איום ולפעול למיצוי הדין בחומרה עם כלל המעורבים".