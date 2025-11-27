כיכר השבת
ערבי מישראל שגר בטורקיה תיווך

האויב מבפנים: שב"כ חשף רשת של ערבים מישראל שהעבירו נשק וכסף מחמאס ליו"ש

שב"כ התיר לפרסם, היום כי חשף תשתית של תושבי כפר קאסם ורהט להעברת אמל״ח וכספים לאיו״ש, שפעלה בהכוונת אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה מטעם חמאס | כל הפרטים (חדשות בארץ)

מחבלי חמאס ברצועה (צילום: Saeed Mohammed/Flash90)

בשב"כ התירו בשעה זו (חמישי) לפרסם, כי בשבועות האחרונים נעצרו לחקירה מספר אזרחים ערביים-ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט.

החשד שבגינו הם נעצרו הוא בשל מעורבותם בהעברות אמצעי לחימה וכספים בדרכים חשאיות מטעם אחמד צרצור, אזרח ישראלי אשר פעל מטעם , ממקום מושבו בטורקיה.

במסגרת חקירה מאומצת של השב"כ, נחשפה תשתית אשר פעלה להכניס אמל"ח וכספים בהיקפים של מאות אלפי שקלים ליהודה ושומרון, כאשר קיים החשש שאלה יגיעו בסופו של דבר לידיהם של פעילי טרור לטובת קידום פיגועי טרור.

מהחקירה עלה כי אחמד צרצור, במוצאו מכפר קאסם, המתגורר כיום בטורקיה, ניצל את קשריו המשפחתיים והחבריים בכפר קאסם לטובת בניית רשת העברות אמל"ח וכספים ליהודה ושומרון.

העברות הכספים מטורקיה לישראל נעשו באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים אשר הומרו על ידי חלפנים ישראליים לכסף מזומן ובאמצעותו רכשו המעורבים בפרשייה נשקים מסוחרי אמל"ח מהנגב, ואלה הועברו לאזור יהודה ושומרון. כתבי אישום יוגשו כנגד המעורבים.

על פי דוברות שב"כ: "מדובר בפרשייה חמורה החושפת כיצד גורמים בטורקיה, ביניהם ערבים ישראלים ואזרחים מתוקף איחוד משפחות, מנצלים את קשריהם בישראל ונגישותם ליהודה ושומרון לטובת העברות כספים ואמל"ח אשר קיים החשש שאלה יעשו דרכם לפעילי טרור".

עוד נמסר: "שירות הביטחון רואה בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיך לנקוט באמצעים העומדים לרשותו כדי לסכל כל איום ולפעול למיצוי הדין בחומרה עם כלל המעורבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר