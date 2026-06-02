תושבי אזור מגידו והנוסעים בצירים הסמוכים יבחינו החל משעות אחר הצהריים (שלישי) בפעילות ביטחונית חריגה: מחוז צפון בשירות בתי הסוהר מקיים תרגיל מבצעי רחב היקף, שנועד לבחון את מוכנות הארגון למגוון תרחישי חירום וקיצון.

במסגרת התרגיל, כוחות הביטחון יתרגלו הפעלת כוחות מבצעיים בשטח, ניהול כוחות מורכב, תהליכי הערכת מצב וקבלת החלטות מהירות בכלל דרגי הפיקוד של הארגון.

מדוברות שירות בתי הסוהר נמסר כי "במהלך התרגיל, שיתחלל בשעות אחר הצהריים, תורגש באזור בית הסוהר מגידו וצומת מגידו תנועת כוחות ערה של רכבי ביטחון, וכן יישמעו קולות נפץ ופירוטכניקה כחלק מהתסריט המבצעי. אין סיבה לבהלה".

בשב"ס הדגישו כי הפעילות אינה קשורה לאירוע ביטחוני חריג, אלא מתקיימה כחלק מתוכנית תרגול סדורה של אגף המבצעים ומחוז צפון, שמטרתה הטמעה ורענון של התוכניות המבצעיות של הארגון לאורך כל השנה.

תרגילים דומים במערכת הביטחון

כזכור, גם גופי ביטחון נוספים ערכו בחודשים האחרונים תרגילים דומים ברחבי הארץ. מרחב דוד במשטרת ירושלים תרגל לאחרונה תרחיש של אירוע רב נפגעים בלב העיר העתיקה, בסמוך למקומות הקדושים, תוך התמקדות ביכולת פינוי מהיר של נפגעים מתוך סמטאות צרות.

התרגיל במגידו מצטרף לשורה של אימונים מבצעיים שנערכו בצפון הארץ בחודשים האחרונים. צה"ל השלים בעבר תרגיל אש ענקי בצפון על בסיס תסריט מורכב הכולל חטיפת חיילים, ירי רקטות מלבנון ואף תקיפות בטילים כימיים.