כיכר השבת
הנס נחשף לאחר מכן

הדירה עלתה באש: הדליקו נרות שבת על מזרן; כך הסתיים האירוע עם לוחמי האש

לוחמי האש פעלו בדירה בחיפה שעלתה באש, לאחר חקירה קצרה התברר, כי תושבי הבית הדליקו נרות שבת בצורה לא מבוקרת - על מזרן בדירה | בחסדי שמיים האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש (חדשות בארץ)

תיעוד מהשריפה (צילום: כב"ה צפון)

במוקדי החירום התקבל דיווח על שריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב אבן סינא שבחיפה, בחסדי שמיים לא היו נפגעים בנפש.

צוותי הכיבוי שהגיעו במהירות למקום זיהו את מוקד הבעירה בחדר השינה והחלו בפעולות כיבוי מיידיות.

במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו הלוחמים סריקות לאיתור לכודים בדירה ובמתחם הסמוך המכיל בקבוקים למחזור ופעלו לשחרור העשן הרב מהמבנה.

מבדיקה ראשונית של לוחמי האש, עלה כי השריפה פרצה כתוצאה מנרות שהודלקו על מזרן בתוך הדירה.

מכבאות והצלה נמסרה הידיעה המשמחת, כי "האירוע הסתיים ללא נפגעים ועם נזק קל לרכוש".

עוד נמסר: "מערך כבאות והצלה לישראל שבים ומדגישים כי אין להדליק נרות סמוך לחומרים דליקים (כגון מזרנים או וילונות) ואין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה".

