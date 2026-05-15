וזכני לגדל בנים – על מעלת תפילת הבנים של השל"ה הקדוש

מסורת עתיקה נוהגת בקהילות ישראל: להעתיר בתפילה ובתחנונים, בתפילת אבות על בנים, המיוחסת לגאון הקדוש, רבנו ישעיה הלוי הורוביץ, בעל ה"של"ה הקדוש". התפילה היא בקשה נרגשת על זרע כשר שימשיך את דרך ה', ונושאת עמה סגולה מיוחדת.

בעל השל"ה עצמו העיד על שעת רצון מיוחדת עבור תפילה נשגבה זו. כך הוא מביא ומצטט בספרו במסכת תמיד [נר מצוה, קלב]: "וליבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו, בערב ראש חודש סיון". ומבאר השל"ה את הטעם לכך: "הוא החודש שבו ניתנה תורה, ואז נקראים בנים לד' אלוקינו". לכן, קיבלו על עצמם ישראל לזרז ולהתפלל ביום זה בדווקא על נפשות בני ביתם, כדי לגדלם ולחנכם בעול תורה ומעשים טובים. חשיבות יום זה לתפילה מודגשת שוב במקורותינו כ"מסוגלת תפילה זו... לפעול את פעולתה ולהתקבל ברצון, וכטעמו של השלה"ק".

מי חיבר את התפילה?

השל"ה הקדוש מעיד בראשית דבריו על מקור התפילות שהביא, וכותב: "...אמנם כגון דא צריך אני לאודיעי ולפרסם, סדר התפילות שמצאתים בקונטרסו של אחד המדקדקים הדבקים בד'". יש המזהים את אותו "אחד המדקדקים" עם רבי שבתי סופר. על פי הערות 'יד רמ"ה' על ספר השל"ה, מקור התפילה נמצא בכתבי ידו של רבי שבתי סופר, שהיה תלמידו המובהק של בעל ה'לבוש' ובקי בחכמת הדקדוק, ועל כן ייתכן שקראו השל"ה בתואר "המדקדק".

עם זאת, ישנם המערערים על זיהוי זה, וטוענים שלא ניתן לקבוע בוודאות כי השל"ה התכוון ל"מדקדק" בחכמת הדקדוק, אלא ייתכן שהתכוון ל"מדקדק במצוות" וכדומה. כך או כך, התפילה הגיעה לידי השל"ה מאדם שכינהו בתואר "המדקדק הדבקים בד'".

ערב ראש חודש סיון – עת רצון

חז"ל ממשילים את יום מתן תורה ליום חתונתו של אדם, כפי שנאמר "ביום חתונתו – זה יום מתן תורה". השמחה ביום החתונה היא על המשך הדורות הפיזי – שיפרה וירבה זרעו. וגם שמחה גדולה על המשך הדורות הרוחני, בבחינת 'לא ימושו מפיך ומפי זרעך'

מציינים שהשל"ה עצמו רמז בתפילתו לחשיבות התפילה על חינוך הצאצאים דווקא בימים אלו של התרוממות והכנה לקראת קבלת התורה, "ועל קיום העולם ועל קיום התורה בא לנו ממך שני ציוויים, כתבת בתורתיך פרו ורבו, וכתבת בתורתיך ולמדתם את בניכם, והכוונה בשתיהן אחת, כדי שנהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתיך". הרי לנו שחינוך הבנים וריבוי התורה תלויים זה בזה, ולכן יש להרבות בתפילה על כך בימים נשגבים אלו.

ערב ראש חודש סיוון הוא אכן עת רצון מיוחדת להעתיר בתפילה מעומק הלב על עתידם הרוחני של צאצאינו, ולהתחבר לנותן התורה.

תפילת השל"ה בשנה זו

השנה, כיוון שערב ראש חודש סיוון חל בשבת קודש, עולה השאלה מתי נכון לשאת את התפילה. הרב עמרם פריד פוסק כי אין לבקש בקשות בשבת, ומסביר: "לא מצאנו בזה חילוק בפוסקים ולכן גם בקשות ברוחניות לא מבקשים בשבת קודש". על כן, אין לומר את התפילה בפה במהלך השבת, אלא רק להרהר בה במחשבה למי שחפץ בכך.

למעשה, הזמן הנכון לתפילה השנה הוא:

הזמן המובחר ביותר הוא להקדים ליום חמישי. מי שלא הספיק, יכול לומר את התפילה גם ביום שישי עד כניסת השבת.

יהי רצון שנזכה כולנו לבנים ובנות המאירים את העולם ועושים רצון בוראם מתוך שמחה.

נוסח התפילה:

"אַתָּה הוּא הָאֶלֹהִים הַזָן מִקַרְנֵי רְאֵמִים וְעַד בֵּיצֵי כִינִים, וְאַתָּה הוּא הַמֵכִין כָּל צָרְכֵיהֶם, וְנוֹסָף עַל הַצְרָכִים הַהֶכְרֵחִיִים אַתָּה הוּא הַנוֹתֵן בְּמִילוּי וְרֶיוַח וְעוֹשֶׁר וְכָבוֹד.

כָּל זֶה אַתָּה עוֹשֶׂה בְּנִדְבַת לִבְּךָ הַטוֹב, כִּי אַתָּה הוּא נָדִיב בֶּאֶמֶת.

לֹא כְמוֹ שֶׁקוֹרִין לְפְעָמִים לְאָדָם אֶחָד נָדִיב, כִּי נְדִבֻתוֹ אֵינָהּ אַמִיתִּית, רַק לְתַּשְׁלוּם גְמוּל אוֹ בִּשְׁבִיל טוֹבָה שֶׁקִדְמוּהוּ וְהַרֵי הוּא כְּסוֹחֵר.

אָכֵן מִי הִקְדִימְךָ וְשִׁלַמְתָּ, וּבְנִדְבַת לִבְּךָ הַטוֹב – טוֹב וּמֵטִיב אַתָּה לַכֹּל.

וְלִי אַנִי עַבְדְךָ הֵטַבְתָּ עַל כָּל, וְנָתַתָּ לִי עוֹשֶׁר וְכָבוֹד מִיָדְךָ הַכֹּל, בֵּרַכְתָּנִי מִכֹּל בַּכֹּל כֹּל: נָתַתָּ לִי סְפָרִים הַרְבֵּה, וְכֶסֶף וְזָהָב לָרוֹב, וּמַלְבּוּשֵׁי כָבוֹד וְדִירָה בְכָבוֹד.

קָטֹנְתִּי מִכָּל הַחַסָדִים אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶךָ, וְיָרֵא אָנֹכִי מְאוֹד לְנַפְשִׁי שֶׁלֹא יִהְיֶה חַס וְשָׁלוֹם הָעוֹשֶׁר שָׁמוּר לִי לְרָעָה לְהַאַכִילֵנִי הַמְעַט מזְכֻיוֹתַי שֶׁבְּיָדִי.

וּבְאִם הוּא כֵן, קַח נָא אֶת בִּרְכָתִי וְאַל אֶרְאֶה בְרָעָתִי לָעוֹלָם הַבָּא, עוֹלָם הַנִצְחִי. וּבְאִם רְצוֹנְךָ הַטוֹב לְמֵהַב וְלֹא לְמִשְׁקַל, תֵּן בְּלִבִּי וּבְלֵב כָּל הַנִלְוִים אֵלַי שֶׁלֹא לְהִשְׁתַּמֵשׁ בְּמַתְּנוֹתֶךָ לְתַעַנוּגִים גוּפָנִיִים, וְיִתְפַּרְנְסוּ מִמֶנוּ בַּעֲלֵי תּוֹרָה, אַנָשִׁים כְּשֵׁרִים, אַנָשִׁים הַגוּנִים, עַשׂוֹת צְדָקָה הַרְבֵּה וּגְמִילַת חַסָדִים לַקְרוֹבִים וְלָרְחוֹקִים, וּדְבַר יְהֹוָה יָקוּם.

יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהֹוָה צוּרִי וְגֹאֲלִי.