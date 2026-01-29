כיכר השבת
הותר לפרסום: קרוב משפחתו של ראש השב"כ חשוד בפרשה הביטחונית החדשה

הערב ניתן לפרסם כי קרוב משפחתו של ראש השב"כ הוא אחד החשודים בפרשה הביטחונית החדשה של הברחת סחורות לרצועת עזה. זיני עצמו אינו חשוד | המשטרה חוקרת את האח ולא השב"כ בשל הקרבה המשפחתית (חדשות)

ראש השב"כ דוד זיני (צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)

בית המשפט התיר הערב (חמישי) לפרסום כי בפרשה הביטחונית החדשה, העוסקת בהברחת סחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה עבור בצע כסף, חשוד בין היתר אחיו של ראש השב"כ דוד זיני.

עוד ניתן לפרסם כי לראש השב"כ עצמו אין כל נגיעה לחדשות עצמם, וכי בשל הקרבה המשפחתית חקירת אחיו של זיני מתקיימת במשטרת ישראל ולא בשב"כ. יתר הפרטים עדיין מצויים תחת צו איסור פרסום גורף.

ח"כ צבי סוכות, יו"ר וועדת החינוך התרבות והספורט, צייץ הערב: "‏אחרי ששום דבר לא הצליח למנוע את מינוי ראש השב"כ הם החליטו להביא את המשפחה שלו בטור לחדרי החקירות. ‏ככה נראית מאפיה. ‏ככה גם נראים הימים האחרונים שלה".

מוקדם יותר היום הגישה המשטרה לבית המשפט הצהרת תובע נגד החשודים בפרשייה לקראת כתב אישום.

ביום שלישי התקיים דיון חסוי בבית משפט השלום באשקלון בפרשייה, ובו נקבע כי ניתן לפרסם שמדובר בפרשייה רבת מעורבים ובמרכזה הברחת סחורות מעזה לישראל.

ב'מאקו' דווח כי לאחר שבצה"ל ובשב"כ זיהו כי ישנם הברחות משמעויות מישראל לרצועת עזה, לאחר שאותרה בעזה סחורה שלא היתה אמורה להיות שם, נפתחה חקירה שנועדה לגלות את מקור ההברחות.

החשד הוא כי חלק מההברחות בוצעו דרך הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה מישראל, וככל הנראה מעורבים בהברחות גם אזרחים ישראלים.

3
עד ששיחררתם פיסת מידע זה מה שמעניין ? שהוא אח של ראש השב"כ ? למה זה חשוב אם לא לשמאל המטורלל שמחפש במה להתפס
אדיר
2
עכשיו השמאל שמח ויקשרו בינהם כדרכם הרעה החולנית
אלי
1
לחקור את ראש השבכ אם ידע
רוון

