זירת הפיגוע בהרצליה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) עונש של מאסר עולם על אבראהים שלהוב (29) מטולכרם, שהודה והורשע ברצח בנסיבות מחמירות של מעשה טרור ובהחזקת סכין שלא כדין.

אבראהים שלהוב, שסייע בעבר לשב"כ, ביצע פיגוע דקירה שביצע במרכז המסחרי בהרצליה בדצמבר 2024, בו נרצחה באכזריות ליודמילה ליפובסקי ז"ל, בת 83. בגזר הדין של בית המשפט, הוא חויב לשלם למשפחת המנוחה את הפיצוי המקסימלי שמאפשר החוק בסך 258 אלף שקל.

עו"ד הדס פורר גפני, המשנה לפרקליט מחוז תל-אביב, על גזר הדין ( צילום: פרקליטות )

השופט ירון לוי ציין בגזר הדין כי "פגיעת הנאשם בערכים המוגנים היא אנושה. בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", שעה שהעורף הישראלי הותקף משבע חזיתות שונות, ניצל הנאשם היתר שהייה, בו החזיק כדין, על מנת לפגוע בלב האוכלוסייה האזרחית. משגמלה בליבו החלטה לרצוח יהודי ולזכות למעמד של שהיד- וזאת במטרה לנקות את שמו כמרגל בשירות הביטחון הכללי- רכש הנאשם סכין והחל לסייר בסביבת מגוריו".

עוד צוין בגזר הדין: "ביום הרצח, הבחין הנאשם באישה פגיעה, קשישה כבת 83 והחליט להמיתה. הנאשם הסתער על המנוחה, ודקר אותה באכזריות 11 פעמים, עד אשר נורה. אכן, במעשי הנאשם מתגלמות, במלוא חומרתן, אכזריות ותכליות הטרור, כך, כי מעבר לרצח המחליא, מועבר מסר לכלל האוכלוסייה האזרחית- מסר שלפיו אין אדם או מקום מוגן תחת הריבונות הישראלית. "

בטיעוניה לעונש ביקשה פרקליטות מחוז ת"א, באמצעות עו״ד הדס פורר גפני, לגזור על שלהוב מאסר עולם וציינה כי מדובר בפיגוע קשה ורצחני. עוד ציינה את העובדה כי "הרצח המזוויע בוצע בזמן מלחמה, כאשר העצבים של כולם רופפים מאוד, חששות הציבור בשיא, המדינה נמצאת תחת מתקפה מכל כיוון ונלחמת על חייה. רצח כזה בטבורה של הרצליה הוא חמור פי כמה וכמה."