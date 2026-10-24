ימים לפני הבחירות | איזנקוט יקבל אבטחה פרטית החל ממחר בבוקר

מפלגתו של גדי איזנקוט הוציאה הערב (מוצאי שבת) הודעה רשמית, לפיה החל ממחר בבוקר, יום ראשון, יאובטח יו"ר המפלגה באמצעות חברת אבטחה פרטית שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730.

ההודעה הגיעה במענה לפניות כתבים, ומסיימת תקופה של אי-ודאות בנוגע להסדרי האבטחה של איזנקוט. כזכור, לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה, לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון על יו"ר ישר! לרמה 4 מתוך 6.

על פי דיווח קודם בחדשות 12, המשטרה הכירה ברמת איום גבוהה על הרמטכ"ל לשעבר, והמפכ"ל דני לוי מסר חוות דעת כתובה לוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בה המליץ לאבטח את איזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. הוועדה המייעצת המליצה לוועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי יהיה זה שיאבטח את איזנקוט.

אולם בסוף חודש ספטמבר פרסמה מפלגת ישר! הודעה רשמית לפיה שירות הביטחון הכללי דחה לעת עתה את הבקשה להצמיד מעטפת אבטחה ליו"ר המפלגה והמועמד לראשות הממשלה, למרות הערכות קודמות ולמרות המלצתה המפורשת של הוועדה המייעצת לאבטחת אישים.

ההחלטה החדשה שפורסמה הערב משנה את המצב, כאשר חברת אבטחה פרטית תאבטח את איזנקוט באמצעות יחידת 730, היחידה לאבטחת אישים במסגרת שירות הביטחון הכללי. יצוין כי מדובר בפתרון שונה מהמלצת הוועדה המקורית, שקראה לאבטחה ישירה על ידי השב"כ.