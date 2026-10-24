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יחידת 730 תפקח

ימים לפני הבחירות | איזנקוט יקבל אבטחה פרטית החל ממחר בבוקר

במפלגת ישר! עדכנו הערב על ההחלטה לאבטח את יו"ר המפלגה • החל מיום ראשון יאובטח יו"ר המפלגה באמצעות חברת אבטחה פרטית שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730 (בארץ)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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גדי איזנקוט (צילום: משה שי/FLASH90)

מפלגתו של גדי איזנקוט הוציאה הערב (מוצאי שבת) הודעה רשמית, לפיה החל ממחר בבוקר, יום ראשון, יאובטח יו"ר המפלגה באמצעות חברת אבטחה פרטית שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730.

ההודעה הגיעה במענה לפניות כתבים, ומסיימת תקופה של אי-ודאות בנוגע להסדרי האבטחה של איזנקוט. כזכור, לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה, לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון על יו"ר ישר! לרמה 4 מתוך 6.

על פי דיווח קודם בחדשות 12, המשטרה הכירה ברמת איום גבוהה על הרמטכ"ל לשעבר, והמפכ"ל דני לוי מסר חוות דעת כתובה לוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בה המליץ לאבטח את איזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. הוועדה המייעצת המליצה לוועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי יהיה זה שיאבטח את איזנקוט.

אולם בסוף חודש ספטמבר פרסמה מפלגת ישר! הודעה רשמית לפיה שירות הביטחון הכללי דחה לעת עתה את הבקשה להצמיד מעטפת אבטחה ליו"ר המפלגה והמועמד לראשות הממשלה, למרות הערכות קודמות ולמרות המלצתה המפורשת של הוועדה המייעצת לאבטחת אישים.

ההחלטה החדשה שפורסמה הערב משנה את המצב, כאשר חברת אבטחה פרטית תאבטח את איזנקוט באמצעות יחידת 730, היחידה לאבטחת אישים במסגרת שירות הביטחון הכללי. יצוין כי מדובר בפתרון שונה מהמלצת הוועדה המקורית, שקראה לאבטחה ישירה על ידי השב"כ.

יאיר גולן (צילום: גילי יערי\פלאש90)

נושא האבטחה של מועמדים לראשות הממשלה עלה לכותרות גם בהקשרים אחרים. בחודש יולי אישרה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי החלטות תקדימיות בנוגע להסדרי האבטחה העתידיים של ראש הממשלה ובני משפחתו, כאשר נקבע כי רעייתו שרה נתניהו תזכה לאבטחה צמודה של המדינה עד לסוף ימי חייו של נתניהו.

בנוסף, בחודש פברואר דווח על מחלוקת בין שירות הביטחון הכללי לצה"ל שהביאה לירידה ברמת האבטחה של סמלי השלטון בישראל. על פי הדיווח, הדבר נבע מכך שצה"ל סירב לשחרר ממילואים מאבטחים של יחידה 730, ובשל ריבוי משימות האבטחה של שב"כ בתקופה זו.
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