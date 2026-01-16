איום מצמרר: “אני אראה לכם, כנראה הירי שלי צריך להיות פוגע”

כתב אישום חמור הוגש נגד תושב כפר מנדא, בן 25, לאחר שעל פי הנטען איים על בעל מספרה סמוכה לביתו, ירה לעבר העסק ופצע אדם ששהה במקום בפניו. האירוע התרחש בליל 18 בדצמבר 2025, סמוך לחצות.

על פי כתב האישום, בשעה מאוחרת התקבל דיווח על פצוע ירי שפונה ממספרה בכפר מנדא לבית החולים. שוטרי המחוז הצפוני הגיעו לזירה, פתחו בחקירה והצליחו בתוך שעות להתחקות אחר זהותו של החשוד ולעצור אותו.

מחקירת המקרה עלה כי מוקדם יותר באותו ערב הגיע הנאשם למספרה, הממוקמת בסמוך לביתו, והתריע כי “המספרה הזו צריכה להיסגר”.

בהמשך פנה לבעל העסק ודרש ממנו לסגור את המקום עד השעה 23:00, תוך שהוא מאיים במפורש: "אני אראה לכם, כנראה הירי שלי צריך להיות פוגע”.

לאחר האיום יצא הנאשם מהמקום.

לפי כתב האישום, סמוך לחצות שב הנאשם למספרה כשהוא חמוש, עמד מחוץ לבית העסק וירה מספר כדורים לעבר המקום. אחד הקליעים פגע באדם ששהה בתוך המספרה וגרם לו לפציעה בפניו. לאחר הירי, כשהבחין בפצוע כשהוא חבול ומדמם על הרצפה, צעק הנאשם: “בטעות”. למרות זאת, במהלך מנוסתו מהמקום ירה שוב באוויר באזור מגורים ונמלט.