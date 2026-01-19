כיכר השבת
"או אנחנו או הם"

השר סמוטריץ' מאיים על נתניהו וקורא: "להסתער על עזה ולהתיישב בה"

"להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר", קרא היום השר בצלאל סמוטריץ' | דבריו המלאים (חדשות, פוליטי)

1תגובות
השר סמוטריץ וראש המינהל האזרחי ביו"ש | ארכיון (צילום: מינהל אזרחי)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, הגיע לפני זמן קצר (שני) לטקס הקמת ההתיישבות ״יציב״ בגוש עציון, שם הוא תקף את נתניהו וקרא להסתער על .

"ארדואן זה סינואר", פתח סמוטריץ' והוסיף: "קטאר זה חמאס. אין שום הבדל. אדוני ראש הממשלה, זה או אנחנו או הם. או שליטה ישראלית מלאה, השמדת חמאס והמשך דיכוי הטרור לאורך זמן, עידוד הגירה של האויב החוצה והתיישבות ישראלית קבועה או חלילה הורדה לטמיון של מאמצי המלחמה ומחיריה והמתנה לסבב הבא".

לדבריו: "הגיע העת לפרק את המפקדה בקריית גת, לסלק משם מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל וחותרות תחת ביטחונה, להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר שבו הם לא יסכנו את עתיד ילדינו".

עוד אמר : "זו היתה העמדה הפשוטה והמתבקשת של רוב מוחץ של הישראלים בסמוך לטבח בראשיתה של המלחמה, ואני משוכנע שזו עדיין עמדתו של רוב הציבור בישראל, שהתפכח מאשליות והבין שהדרך היחידה להבטיח את ביטחוננו, בעזרת השם, היא לקחת אחריות ולא לברוח ממנה".

לסיום אמר השר סמוטריץ': "אנחנו ניפגש בעזרת השם בקרוב מאוד בטקס דומה ברצועת עזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה בהובלה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוביל את זה, ושלא נידרש לזעזועים פוליטיים בדרך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סמוטריץ בשביל כותרות מחריב גם את הביטחון שהושג בין השאר בעזרת טראמפ וגם מחריב את הקשרים העדינים עם ארצות הברית בשביל התיישבות שלא תקרה
מא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר