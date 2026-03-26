כיכר השבת
הרשימה המלאה

עדכון חסימות: כבישים רבים בדרום נסגרו בעקבות מזג האוויר הסוער

שוטרי המחוז הדרומי בפריסה מיוחדת ברחבי הדרום • כביש 90, כביש 40 וכבישים נוספים חסומים לתנועה בעקבות נזקי מזג האוויר | הקריאה לציבור: להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (בארץ)

הצפות בדרום | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי המחוז הדרומי פועלים גם בשעה זו (חמישי) בפריסה ובהיערכות מיוחדת ברחבי הדרום, בעקבות נזקי החורפי והחשש לפגיעה בביטחון הציבור ומשתמשי הדרך.

הסערה החורפית שפקדה את הארץ בימים האחרונים הותירה אחריה נזקים, במיוחד באזור הדרום, שם הגשמים הכבדים והשיטפונות גרמו לחסימת כבישים מרכזיים.

בהתאם להערכת המצב ותנאי מזג האוויר, נכון לשעה זו חסומים לתנועה מספר צירים מרכזיים באזור: כביש 90 בין צומת מלונות ים המלח לעין גדי, כביש 90 בין צומת הערבה לצומת נווה זוהר, כביש 40 מצומת קטורה ועד צומת ציחור, כביש 40 מצומת ציחור ועד מצפה רמון, כביש 40 באזור נחל חווארים, כביש 234 בגשר צאלים, כביש 204 בין ירוחם לצומת חלוקים, וכביש 171 בין צומת הרוחות להר חריף.

(צילום: ג׳מיל אטרש רשות הטבע והגנים)

במשטרה קוראים לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות באזורי הסיכון, להתעדכן כל העת בדבר חסימות ושינויים בהסדרי התנועה, ולהישמע להנחיות השוטרים. הדגש הוא על נהיגה זהירה ובהתאם לתנאי מזג האוויר והדרך, במיוחד בכבישים הבין-עירוניים באזור הדרום.

כוחות המשטרה, יחד עם לוחמי מג"ב, מתנדבים ושוטרי משטרת התנועה הארצית, ממשיכים לפעול בפריסה רחבה ברחבי הדרום, במטרה לשמור על שלומם וביטחונם של משתמשי הדרך ולסייע לציבור בהתאם לצורך. הערכות המצב נמשכות, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי במצב הכבישים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר