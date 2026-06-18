בצעד משפטי חריג, הגישה מדינת ישראל תביעה אזרחית בסך כ-2 מיליון ש"ח נגד ארבעת המחבלים מארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" שחטפו ורצחו ב-1984 את החייל משה תמם הי"ד. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בחיפה על ידי פרקליטות המדינה בשם משרד הביטחון.

מטרת התביעה היא להשיב לקופת המדינה את התשלומים ששילמה ומשלמה המדינה להוריו השכולים של משה תמם הי"ד, גליה תמם תבדל"א ואליהו תמם ז"ל, בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. זאת, כמובן מעבר לעונש מאסר העולם שנגזר עליהם בהליך הפלילי ב-1987.

התביעה הוגשה נגד המחבלים המורשעים איברהים עבד אל־ראזק ביאדסה, איברהים נאיף אבו מוך וסאלח (לשעבר רושדי) אבו מוך, וכן נגד עיזבונו של המחבל וליד נימר אסעד דקה, שהיה אחראי על החוליה והורה לרצוח את תמם. דקה מת בשנה שעברה בעודו מרצה את עונשו.

חטיפה ורצח אכזרי

ארבעת המחבלים, שהיו אז תושבי באקה אל-גרביה, חטפו את משה תמם הי"ד בעת שהמתין לטרמפ באזור נתניה באוגוסט 1984. הם כפתו אותו, כיסו את עיניו והחזיקו אותו במשך יומיים. לאחר מכן הובילו אותו למטע זיתים סמוך למבוא דותן, רצחו אותו באכזריות אחרי שהחזיקו בו 5 ימים והותירו אותו במטע.

בגין מעשיהם הורשעו כל הארבעה בשורה של עבירות ונידונו למאסרי עולם. לאורך השנים הגישו המחבלים בקשות שונות לשחרור מוקדם, אך אלו נדחו. אחייניתו של משה תמם, ד"ר אורטל תמם, ניהלה מאבק ציבורי נגד ניסיונות השחרור.