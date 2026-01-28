"החוק שווה לכלום": נשיא העליון במתקפה חסרת תקדים נגד הממשלה

יצחק עמית ( צילום: פלאש 90 )

בטקס הסמכת עורכי דין שהתקיים אמש (רביעי) בבנייני האומה בירושלים, נשא נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נאום חריף במיוחד שבו התריע מפני הפגיעה החמורה במעמד מערכת המשפט והשלכותיה המסוכנות על שלטון החוק בישראל. הנאום, שהושמע בפני מאות עורכי דין חדשים ואורחים בכירים, נתפס כאחד החריפים ביותר שנשא עמית מאז כניסתו לתפקיד לפני כשנה.

"המחויבות לדין ולקיום החלטות שיפוטיות היא תנאי בסיסי לקיומה של חברה דמוקרטית מתפקדת", הבהיר נשיא העליון בפתח דבריו. "כשאנשי ציבור מתעלמים מפסקי דין שאינם לרוחם – איזה מסר נובע מכך לציבור?". עמית הדגיש כי מדובר בפגיעה ישירה בעקרון השוויון בפני החוק, תוך שהוא מציין: "המסר הוא פשוט – אם החוק אינו שווה לכולם, החוק אינו שווה כלום". "מדוע שאזרח ישלם מזונות או שאסיר יתייצב למאסר?" בהמשך דבריו, העלה נשיא בית המשפט העליון שורה של דוגמאות קונקרטיות להשלכות המעשיות של זלזול בהחלטות בתי המשפט. "אם מי שנמצא בעמדת כוח או השפעה מרשה לעצמו להתעלם מהחלטה שיפוטית שאינה לרוחו – מדוע שאזרח מן היישוב יראה את עצמו מחויב לה?", תהה עמית בלשון נוקבת. חטופים שחזרו הגיעו במיוחד: 21 רגעים מההלוויה המרגשת לרן גואילי דניאל הרץ | 18:24 הוא המשיך והציג רשימה של תרחישים אפשריים: "מדוע שנתבעים יסכימו לשלם פיצויים שבהם חויבו? מדוע שהורים ישלמו מזונות? מדוע שאסירים יתייצבו לריצוי מאסרם?". השאלות הרטוריות נועדו להמחיש את הסכנה הטמונה בהתעלמות מהחלטות שיפוטיות, במיוחד כאשר היא מגיעה מנבחרי ציבור בכירים.

יצחק עמית עם השופט הנערץ אהרן ברק ( צילום: פלאש 90 )

"ניסיונות להחליש את הרשות השופטת"

עמית לא הסתפק בביקורת כללית, אלא התייחס גם למצב הנוכחי של מערכת המשפט. "אנו עדים לניסיונות להחליש את הרשות השופטת, לפגוע בעצמאותה ולשחוק את שופטיה המסורים והמקצועיים אשר מקדישים את עצמם לשירות הציבור", אמר. דבריו אלה נתפסים כהתייחסות ישירה למתיחות המתמשכת בין מערכת המשפט לבין הממשלה הנוכחית.

נשיא העליון הדגיש כי מערכת המשפט נועדה לאפשר הכרעה במחלוקות בדרך מסודרת והוגנת. "המשפט הוא המנגנון שמאפשר לחברה, ולפרטים שבתוכה, לנהל מחלוקות במסגרת מוגדרת ובכבוד הדדי", ציין. לדבריו, בית המשפט אינו זירה להצהרות ריקות אלא מקום לדיון ענייני, שבו כל אדם זכאי להישמע. "זהו המקום שבו כל אדם, באשר הוא אדם, זכאי להישמע בלב פתוח ובנפש חפצה".

שנה לכהונה: "מבול החקיקה יגיע לשולחננו"

השבוע השלים עמית שנה מלאה לכהונתו כנשיא בית המשפט העליון, תקופה שהתאפיינה במתיחות חריגה בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. בריאיון שהעניק לאחרונה לכאן רשת ב', התייחס עמית גם לגל יוזמות החקיקה שמקדמת הקואליציה, שחלקן נוגעות למבנה מערכת המשפט ולסמכויותיה.

"יש להניח שמבול החקיקה שמתרגש עלינו יגיע לשולחננו במוקדם או מאוחר", אמר עמית בריאיון, תוך שהוא מבהיר כי בית המשפט העליון לא יהסס לבחון את חוקתיות החקיקה החדשה. באשר ליחסיו עם שר המשפטים יריב לוין, ציין עמית כי הוא עושה מאמץ מתמשך לשמור על שיח מקצועי ולפעולה תקינה של המערכת, אך לדבריו הדבר אינו נענה.

"בכל מה שקשור לפעולה היעילה של מערכת המשפט, אני כל הזמן מושיט יד, אבל לא פגשתי יד אחות", אמר עמית בכאב. "לצערי, הכדור לא בשטחי". דבריו אלה משקפים את המבוי הסתום שבו נמצאות היחסים בין שתי הרשויות, במיוחד לאור הסירוב המתמשך של לוין להכיר רשמית במינויו של עמית ולפרסם את מינויו ב'רשומות'.

יצוין כי הנאום של עמית בטקס הסמכת עורכי הדין מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר מערכת המשפט נמצאת במרכז ויכוחים ציבוריים סוערים בנוגע לסמכויותיה ולמעמדה. דבריו של נשיא העליון מהווים קריאת אזהרה ברורה מפני הסכנות הטמונות בפגיעה בעצמאות הרשות השופטת ובזלזול בהחלטותיה.