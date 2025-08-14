החוף הנפרד בכנרת ( מיכאל גלעדי, פלאש 90 )

מזג האוויר היום (חמישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין ישרור שרב כבד בהרים ובפנים הארץ ויוסיף להיות הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות.