מזג האוויר היום (חמישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין ישרור שרב כבד בהרים ובפנים הארץ ויוסיף להיות הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות.
על פי התחזית, מחר יום שישי, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.
ביום שבת קודש, צפויה ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 26-38
תל אביב: 26-34
באר שבע: 25-40
חיפה: 28-35
טבריה: 30-45
צפת: 30-39
אילת: 35-48
