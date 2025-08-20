התחזית: ללא שינוי ניכר | עומסי החום הכבדים יחזרו בסוף השבוע

אילוסטרציה ( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה היום: בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.