התחזית: ללא שינוי ניכר | עומסי החום הכבדים יחזרו בסוף השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות |בשבת קודש: חם מהרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב (מזג האוויר)

אילוסטרציה (צילום: Michael Giladi/Flash90)

היום (רביעי) יהיה היום: בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. ביום שישי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת קודש, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-31

תל אביב: 24-31

באר שבע: 24-34

חיפה: 25-30

טבריה: 24-36

צפת: 20-30

אילת: 28-40

