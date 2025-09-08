מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 25-30

באר שבע: 22-30

חיפה: 25-28

טבריה: 22-33

צפת: 18-28

אילת: 25-37