התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה | בשישי: הכבדה בעומסי החום

לפי תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה | ביום שישי: עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום (מזג האוויר)

הכנרת, אתמול (צילום: אייל מרגולין/FLASH90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 25-30

באר שבע: 22-30

חיפה: 25-28

טבריה: 22-33

צפת: 18-28

אילת: 25-37

