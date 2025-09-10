התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה | בשישי: הכבדה בעומסי החום

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-29
תל אביב: 25-30
באר שבע: 22-30
חיפה: 25-28
טבריה: 22-33
צפת: 18-28
אילת: 25-37
