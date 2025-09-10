התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה | בשישי: הכבדה בעומסי החום

הכנרת, אתמול ( צילום: אייל מרגולין/FLASH90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.