התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות אך עדיין יהיה חם עד שרבי

( צילום: עלי חסן/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה היום: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף והשפלה, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.