התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות אך עדיין יהיה חם עד שרבי

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה היום: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף והשפלה, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 22-30
תל אביב: 24-33
באר שבע: 20-33
חיפה: 23-30
טבריה: 23-35
צפת: 22-28
אילת: 23-34
