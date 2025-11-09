כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: חם מהרגיל עד שרבי | בשלישי: ירידה ניכרת בטמפרטורות

לפי תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ | בשלישי: תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות (מזג האוויר)

כיכר השבת
הכנרת בסוף השבוע (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ייתכנו הגבלות ראות בשל אד לאורך מישור החוף, השפלה וצפון הנגב.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-28

תל אביב: 18-27

באר שבע: 15-29

חיפה: 20-25

טבריה: 19-33

צפת: 18-29

אילת: 20-32

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר