התחזית: חם מהרגיל עד שרבי | בשלישי: ירידה ניכרת בטמפרטורות

הכנרת בסוף השבוע ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.