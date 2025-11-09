התחזית: חם מהרגיל עד שרבי | בשלישי: ירידה ניכרת בטמפרטורות

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ייתכנו הגבלות ראות בשל אד לאורך מישור החוף, השפלה וצפון הנגב.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי, מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 16-28
תל אביב: 18-27
באר שבע: 15-29
חיפה: 20-25
טבריה: 19-33
צפת: 18-29
אילת: 20-32
