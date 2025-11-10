כיכר השבת
התחזית: חם מהרגיל עד שרבי | החורף יגיע בסוף השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ  החל מיום שישי, התקררות וגשמים מערכת שתימשך לפחות עד ליום שני (מזג האוויר)

(צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)

היום (שני) יהיה לאחר התפזרות ערפילי הבוקר לאורך מישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב ייעשה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות עקב אד.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום חמישי, מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הערב יתכנו טפטופים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 17-25

באר שבע: 16-31

חיפה: 21-31

טבריה: 21-33

צפת: 18-26

אילת: 24-35

