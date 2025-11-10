התחזית: חם מהרגיל עד שרבי | החורף יגיע בסוף השבוע

( צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה לאחר התפזרות ערפילי הבוקר לאורך מישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב ייעשה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות עקב אד.