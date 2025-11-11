מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. עדיין חם מהרגיל לעונה. במהלך הבוקר במישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. משעות הצהרים בהרים יתכן גשם מקומי. הלילה: מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
ביום חמישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הלילה הגשמים יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף וילוו בסופות רעמים בודדות.
ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. צפויים ממטרים לפרקים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מלווים בסופות רעמים .ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 17-25
באר שבע: 16-31
חיפה: 21-31
טבריה: 21-33
צפת: 18-26
אילת: 24-35
0 תגובות