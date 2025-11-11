( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. עדיין חם מהרגיל לעונה. במהלך הבוקר במישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. משעות הצהרים בהרים יתכן גשם מקומי. הלילה: מעונן חלקית.