גשמים, סופות רעמים וחשש מהצפות | התחזית לסוף השבוע 

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה.
משעות אחר הצהרים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, אז קיים חשש קל משטפונות בנחלי הערבה.
הלילה: בערב ובמהלך הלילה ירדו גשמים אשר יתחזקו בהדרגה בעיקר לאורך מישור החוף וילווו בסופות רעמים. לקראת הבוקר, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. בשעות הצהריים הגשמים צפויים להתפשט גם לנגב. ינשבו רוחות ערות.
קיים חשש מהצפות מקומיות במישור החוף. משעות הצהריים קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 13-22
תל אביב: 17-25
באר שבע: 16-25
חיפה: 19-23
טבריה: 18-28
צפת: 14-23
אילת: 20-30
