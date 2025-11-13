גשמים, סופות רעמים וחשש מהצפות | התחזית לסוף השבוע 

( צילום: דוד כהן/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה.