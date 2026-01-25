חשד לפיגוע בכביש 1: ירי נפתח לעבר חשודים, אחד מהם נפצע ופונה

אבנים הושלכו היום (ראשון) בשעת צהרים מוקדמת לעבר אוטובוס של חברת 'אגד' בכביש 1 המרכזי - במה שנחשד כפיגוע אבנים.

האירוע התרחש, לפי הודעת המשטרה, במרחק קצר לאחר מחסום א-זעים לכיוון מעלה אדומים ליד ירושלים.

בעקבות התקרית ביצעו לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, שפעלו במקום, נוהל "מעצר חשוד". במסגרתו פתחו בירי לעבר החשודים

כתוצאה מהירי, נפגע חשוד אחד ופונה לקבלת טיפול רפואי. חשוד נוסף נעצר. המשטרה מסרה כי החשוד שפונה לקבלת טיפול ייחקר בהמשך.

בנוסף, המשטרה הודיעה כי הלילה נעצרו ארבעה פלסטינים צעירים תושבי אל-ערוב, בפעילות משותפת ונחושה של בלשי מרחב יהודה במחוז ש"י ולוחמי צה"ל מחטמ"ר עציון, בחשד למעורבות בהשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון.

זה קרה אחרי שלאחרונה התרחשו מספר אירועים בהם הושלכו בקת"בים לעבר כוחות הביטחון בכפר אל-ערוב שברשות הפלסטינית. בעקבות מקרים אלו, פעלו מחלק המודיעין והבילוש של תחנת עציון ממרחב יהודה בשיתוף פעולה עם צה"ל, לחשיפת זהות אותם מעורבים בכך.

הפעילות המודיעינית המעמיקה, הובילה הלילה כאמור לפעילות משולבת והתקפית של בלשי תחנת עציון יחד עם לוחמי צה"ל מגדוד נחשון (90) בכפר הפלסטיני, במהלכו נעצרו 4 חשודים צעירים תושבי המקום בחשד למעורבותם בהשלכת הבקת"בים, כאמור. החשודים הועברו לתשאול וחקירה בתחנת המשטרה עציון, וזו עודנה מתנהלת.

"נמשיך לפעול תוך שיתופי פעולה עם כלל גופי הביטחון, לשמירת שלומו, ביטחונו ורכושו של הציבור, ונגד אלו המסכנים באופן ממשי את כוחות הביטחון השונים במהלך פעילותם בפרט, איתורם של המעורבים בכך ומיצוי הדין עמם בהתאם", נמסר מהמשטרה.