לקראת מערכת חורפית: התקררות ניכרת וגשמים לאורך כל השבוע

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות ערות.
הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הצפוני יתכן גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים בהרי המרכז יתכן גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-17
תל אביב: 14-22
באר שבע: 10-19
חיפה: 15-19
טבריה: 13-23
צפת: 10-15
אילת: 16-22
