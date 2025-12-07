לקראת מערכת חורפית: התקררות ניכרת וגשמים לאורך כל השבוע

נחל שקמה ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות ערות.