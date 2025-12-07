כיכר השבת
התחזית המלאה

לקראת מערכת חורפית: התקררות ניכרת וגשמים לאורך כל השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, מהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ | הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
נחל שקמה (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה. משעות הצהריים במשור החוף ינשבו רוחות ערות.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף הצפוני יתכן גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים בהרי המרכז יתכן גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-17

תל אביב: 14-22

באר שבע: 10-19

חיפה: 15-19

טבריה: 13-23

צפת: 10-15

אילת: 16-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר