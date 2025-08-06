טיפס בעזרת חבלים במצוק בצפון: בחור נפל מגובה של שמונה מטרים • צפו בתיעוד מהחילוץ הנער נפל מגובה של כשמונה מטרים, בעת שטיפס יחד עם חברים בעזרת חבלים על קיר הסלע במצוק דלתון | מתנדבי היחידה בצפון חילצו אותו • צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

שכ שאול כהנא כיכר השבת | י"ב באב | 06.08.25