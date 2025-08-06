כיכר השבת
טיפס בעזרת חבלים

במצוק בצפון: בחור נפל מגובה של שמונה מטרים • צפו בתיעוד מהחילוץ

הנער נפל מגובה של כשמונה מטרים, בעת שטיפס יחד עם חברים בעזרת חבלים על קיר הסלע במצוק דלתון | מתנדבי היחידה בצפון חילצו אותו • צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

2תגובות
הנער באלונקה, יחד עם המחלצים בתחתית המצוק, ופעולות החילוץ (צילום: דוברות המשטרה)

מתנדבי משטרת ישראל מיחידת חילוץ גולן, ביצעו בס"ד חילוץ מוצלח לפני זמן קצר (רביעי) של נער בן 17 מהצפון.

הנער נפל מגובה של כשמונה מטרים, בעת שטיפס יחד עם חברים בעזרת חבלים על קיר הסלע במצוק דלתון.

חובשי היחידה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והמחלצים הקימו מערכת חבלים באמצעותה הרימו את הנער באלונקה לשפת המצוק.

משם נשאו אותו המחלצים באלונקה לחניון ממנו פונה באמצעות אמבולנס מד"א להמשך טיפול כשהוא בהכרה מלאה, ועם חשד לפגיעת עמוד שדרה.

2
השנים עוברים והימים רצים ובסוף כולנו מזדקנים
יונתן
1
רק התחיל בין הזמנים וכבר לצערי אני רואה הרבה מקרים של חילוץ, ובחור ישיבה שטבע בנחל רח"ל חברה תזהרו החיים זה לא צחוק
נועם

