בשל עומס החום: זה השיא שנשבר היום בצריכת החשמל

בעקבות עומס החום והטמפרטורות הגבוהות שנרשמו היום (ראשון) בישראל, שיא כל הזמנים בצריכת החשמל נשבר בשעה 14:08 כאשר הצריכה הגיעה ל- 15,806 מגהוואט. כך לפי נתוני נגה, מנהל מערכת החשמל. השיא הקודם נרשם ב-13 באוגוסט 2023 ועמד על 15,694 מגהוואט.

בזמן שיא הצריכה הנוכחי, סך הייצור מאנרגיות מתחדשות עמד על 4,310 מגהוואט, ושיקף את תרומתן המשמעותית של האנרגיות המתחדשות למשק החשמל בישראל.

במקביל, גל החום שהחל בסוף השבוע צפוי ללכת ולהתעצם בימים הקרובים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, בהרים ובמזרח ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן שוב גשם מקומי במזרח. בשלישי וברביעי צפויים להישבר שיאי חום בני עשרות שנים בפנים הארץ ובמזרחה. כך עדכן אמש מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי.

לדבריו, מרבית תושבי הארץ המתגוררים באזור החוף והשפלה לא יחושו בשינויים קיצוניים בשל ההשפעה הממתנת של הים התיכון. אך באזורים הפנימיים - בעמקים סביב הכינרת, בעמק בית שאן ובבקעת הירדן יירשמו הטמפרטורות הגבוהות ביותר מאז 1942, ויישברו שיאי חום בני 83 שנה.

התחזית מצביעה על 49-48 מעלות בעמקי המזרח ובכינרת, לעומת שיא נוכחי של 47, ובבקעת הירדן אף על 50–51 מעלות – נתון שטרם נמדד באזור זה, והחם ביותר מאז השיא ההיסטורי של 54 מעלות בטירת צבי ב-21 ביוני 1942. בירושלים וצפת הטמפרטורות יחצו את רף 40 המעלות ויגיעו ל-41, וייתכן שגם בגליל העליון ובגולן יישברו שיאים.