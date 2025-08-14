כיכר השבת
קובר את רעיון מדינת פלסטין

התשובה של ישראל למקרון - והשכונה במעלה אדומים שמחרידה את אירופה

באירוע חגיגי שנראה כנקמה ישראלית ביוזמה הצרפתית, היום הכריז שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הקמת שכונת E1, שכונה המחברת את מעלה אדומים לירושלים, לחרדתם של האירופאים (מדיני)  

עמנואל מקרון (צילום מסך france 2)

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (חמישי) באירוע חגיגי במעלה אדומים, שנערך בשיתוף מועצת יש"ע ועיריית העיר, והכריז על אישור הקמת שכונת E1 – מהלך שמקודם זה למעלה משני עשורים ועוכב בשל לחצים מדיניים בינלאומיים.

סמוטריץ' תיאר את ההחלטה כ"פרק היסטורי בסיפור הגאולה של עם ישראל בארצו", והציג אותה כמענה ישראלי בשטח לניסיונות בעולם להכיר במדינה פלסטינית. "הם ידברו על חלום פלסטיני – ואנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית", אמר, תוך קריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון עוד לפני ספטמבר.

שכונת E1 ממוקמת במרחב שבין מעלה אדומים לירושלים, והקמתה נחשבת לחיבור אסטרטגי שיבטיח את רציפות הבנייה הישראלית במזרח ירושלים וימנע רצף טריטוריאלי פלסטיני בין צפון הגדה לדרומה. בעיני מתנגדיה, מדובר במהלך שיחסום בפועל את האפשרות להקים מדינה פלסטינית רציפה, ולכן התכנית עוררה התנגדות חריפה מצד האיחוד האירופי וממשלים אמריקניים בעבר.

בשבועות האחרונים, חזרו האירופאים פעם אחר פעם בדרישה מישראל שלא לאשר את התוכנית שתקבור את רעיון המדינה הפלסטינית.

(צילום: תנועת רגבים)

סמוטריץ' הדגיש כי המהלך נועד לבסס את בירת ישראל המאוחדת לדורות, וציין שורה של צעדים נלווים לחיזוק מעלה אדומים: אישור 3,500 יחידות דיור בשכונת נופי הסלע שכבר יצאו למכרז, הכרזה על 2,700 דונם אדמות מדינה בשטח G, קידום תכניות לאלפי יחידות דיור נוספות, והכנות לחתימת הסכם גג ראשון מסוגו ביהודה ושומרון. בנוסף, הוקצו 300 מיליון שקלים לסלילת "כביש מרקם חיים" ולשדרוג תשתיות ומבני ציבור בעיר.

בדבריו הודה סמוטריץ' לנשיא דונלד טראמפ, לשגריר לשעבר דיוויד פרידמן, לראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, לראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח, לראש העיר הקודם בני כשריאל, ולשותפיו במינהלת ההתיישבות וברשויות התכנון. הוא ציטט את דוד בן־גוריון באומרו כי ביטחון ישראל אינו תלוי בהחלטות בינלאומיות אלא בכוחו ובמעשיו של העם היהודי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר