שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (חמישי) באירוע חגיגי במעלה אדומים, שנערך בשיתוף מועצת יש"ע ועיריית העיר, והכריז על אישור הקמת שכונת E1 – מהלך שמקודם זה למעלה משני עשורים ועוכב בשל לחצים מדיניים בינלאומיים.

סמוטריץ' תיאר את ההחלטה כ"פרק היסטורי בסיפור הגאולה של עם ישראל בארצו", והציג אותה כמענה ישראלי בשטח לניסיונות בעולם להכיר במדינה פלסטינית. "הם ידברו על חלום פלסטיני – ואנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית", אמר, תוך קריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון עוד לפני ספטמבר.

שכונת E1 ממוקמת במרחב שבין מעלה אדומים לירושלים, והקמתה נחשבת לחיבור אסטרטגי שיבטיח את רציפות הבנייה הישראלית במזרח ירושלים וימנע רצף טריטוריאלי פלסטיני בין צפון הגדה לדרומה. בעיני מתנגדיה, מדובר במהלך שיחסום בפועל את האפשרות להקים מדינה פלסטינית רציפה, ולכן התכנית עוררה התנגדות חריפה מצד האיחוד האירופי וממשלים אמריקניים בעבר.

בשבועות האחרונים, חזרו האירופאים פעם אחר פעם בדרישה מישראל שלא לאשר את התוכנית שתקבור את רעיון המדינה הפלסטינית.