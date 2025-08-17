ההפגנות היום ( צילום: אבשלום שושני - פלאש 90 )

מפגינים יצאו היום (ראשון) להפגין במספר מוקדים ברחבי הארץ, בדרישה להשבת החטופים, במהלך היום נרשמו חסימות רבות ושיבושי תנועה ברחבי הארץ. במהלך היום נחסמו לתנועה מספר כבישים בשל התפרצות של מפגינים לכביש בכמה מוקדים. ביניהם: נתיבי איילון, במחלף קק"ל נחסם הכביש לכיוון דרום. מפגינים חסמו גם את הכביש במחלף לה גוארדיה לכיוון צפון ועוד. בהמשך הערב תתקיים עצרת עצרת המרכזית בכיכר החטופים.

שר הביטחון לשעבר גלנט, אמר בכיכר החטופים: "הושגו שלוש מטרות של המלחמה, פירקנו את היכולות הצבאיות של חמאס, יצרנו חופש פעולה בעזה וחיסלנו את ההנהגה של חמאס. צריך עכשיו להחזיר את החטופים ולהחליף את שלטון חמאס. נחזיר את החטופים ואז נחסל את חמאס". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב ליום העצירה וטען: "השביתה שנכשלה היום, היא המשך ישיר של השביתות מבית היוצר של קפלן. זה אותם שביתות, מחאות, חסימות שהיו כאן לפני השביעי לעשירי. אני אומר, השביתות האלה מחלישות את מדינת ישראל - והן לא מקרבות את הבאת החטופים". שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ התייחס להפגנות ואמר כי "אנחנו אחרי יום שהתחיל בהצהרות בומבסטיות של ארגוני השמאל, שביקשו לארגן היום מחאות ולעצור את המדינה. מה היה לנו בפועל? לא דובים ולא יער. מדינת ישראל לא עצרה, ולו לדקה אחת. כמה אלפים בודדים מתוך עשרה מיליון אזרחי מדינת ישראל חסמו היום כבישים בכל רחבי הארץ" דיווח דרמטי: התוכנית האכזרית של החמאס לדחות את המבצע לכיבוש העיר עזה בני סולומון | 20:59 סמוטריץ' מוסיף: "עם ישראל מביע סולידריות ענקית לחטופים ולבני המשפחות שלהם, ובשום פנים ואופן לא מוכן להיות כלי בידי ארגוני מחאה מהשמאל שמבקשים להפיל את ממשלת הימין ועושים שימוש ציני".

כיכר החטופים | ארכיון ( צילום: משה מנס )

ויקי כהן, אמו של החטוף נמרוד כהן, אמרה: כי "אינני יודעת אם נמרוד אכל היום, שתה, אם חם לו בלחות הגבוהה במנהרות. אך מעל הכל, אני לא יודעת האם נשארה בו תקווה. אני חיה עם הכאב הזה בכל נשימה. הימים הללו הם שיעור חי לילדים שלנו - אם אנחנו מוותרים, אנחנו מלמדים אותם שחיי אדם הם לא ערך עליון".

איציק הורן, אביו של החטוף איתן הורן, אמר בכיכר החטופים: "לאן הגענו שאנחנו צריכים להתחנן לנשיא ארה"ב שישחרר את האהובים שלנו?! לכולנו חם, רק תחשבו מה קורה לאיתן שלי במנהרות. לכל מי שחושב שאנחנו נסתפק ביום הזה, יש לי חדשות בשבילו - יהיו עוד הפגנות. אנחנו לא נשתוק. אני רוצה להודות לכם - אני וכל המשפחות מרגישים שאנחנו לא לבד כי אתם מלווים אותנו. נהיינו משפחה".

על פי הדיווחים של חברת שבא, (המנהלת את התשלומים בכרטיסי אשראי), במהלך היום נרשמה ירידה קלה ביותר בקניות הצרכנים - של 5.5% בלבד.

לפני זמן קצר, נציגי משפחות חטופים מפורום תקווה ומשפחות שכולות מפורום הגבורה פנו במכתב חריג למנכ"לי רשת 13 ותאגיד השידור הציבורי, בדרישה לבטל את שידורי הריאליטי הערב. המכתב, עליו חתומים ראשי הארגונים, יוצא בעקבות יום השביתה עליו הכריזו ארגונים שונים, שנועד כביכול לסייע לשחרור החטופים. לאור השביתה והעידוד שלה מצד התקשורת, מבקשות המשפחות ממנכ"לי הערוצים להביע גם הם סולידריות עם החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס.

במכתב, שנשלח למנכ"ל רשת 13 אמיליאנו קלמזוק ולמנכ"ל תאגיד השידור הציבורי גולן יוכפז, טוענים יו"ר פורום הגבורה יהושע שני ויו"ר פורום התקווה ד"ר צביקה מור כי כלי התקשורת עצמם עודדו במהלך היום את ההשבתות והשיבושים ברחבי הארץ, בטענה שמדובר במחאה לגיטימית למען החטופים.

לדבריהם, "במהלך כל היום סיקרתם, עודדתם והבעתם תמיכה בהשבתה, בשיבושים והפרעה לסדר הציבורי. כל זאת, כאשר לשיטתכם מדובר בצורך של הבעת סולידריות עם אחינו החטופים שנמצאים במנהרות החמאס".