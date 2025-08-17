בעקבות התפרצות מחלת הפה והטלפיים בשמורות הטבע של נחל תבור, נחל יששכר, אלות סירין ונחל יבנאל שבגליל התחתון, השמורות יסגרו עד להודעה חדשה, כדי למנוע את התפשטות המחלה הפוגעת פגיעה קשה בחיות הבר. ברשות הטבע והגנים מבקשים הערב (ראשון) מציבור המטיילים שלא להגיע לשמורות אלה בשל התפרצות המחלה.

בשנת 2018 אובחנה המחלה באזור שמורות הטבע נחל תבור ונחל יששכר – אזור שבו מספר הצבאים הגדול בישראל – זו היא מחלה נגיפית הפוגעת בבקר, בצאן, ובצבאים.

חשוב להדגיש: מחלת הפה והטלפיים אינה מסוכנת לבני אדם. בבעלי חיים היא מתאפיינת בתסמינים חיצוניים אלו: שלפוחיות בחלל הפה ועל הלשון וריור מגבר, וכן שלפוחיות בקצות הרגליים. חיות נגועות מראות סימני חולשה, צליעה ותנועה איטית. צבאים רגישים במיוחד לנגיף, והוא גורם למותם בדרך כלל.

הנגיף מידבק מאוד ודרכי ההדבקה העיקריות הן: מגע ישיר עם הפרשות של בעל חיים נגוע, העברת הנגיף דרך האוויר, מגע עם בעל חיים או עם בני אדם שעברו באזור נגוע, ומגע עם חפצים שהזדהמו באזור נגוע.