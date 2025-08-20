מזעזע ומחפיר: חולל קברו של אלעזר הכהן בכפר עוורתא שבשומרון

זעזוע וסערה הבוקר (רביעי) בעולם היהודי לאחר שהתגלה מחזה מזעזע בקברו של אלעזר הכהן, בנו של אהרן הכהן, בכפר עוורתא שבשומרון. על הקבר רוססו מספר רב של כתובות גרפיטי בערבית, ונראה כי נעשו ניסיונות להצית את המבנה.

יו"ר וועדת מקומות הקדושים שע"י מועצת הרה"ר, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, מסר בתגובה לחילול קבר אלעזר הכהן בכפר עוורתא שבשומרון: "נדהמתי לראות את הפוגרום שנעשה בקברו של אלעזר הכהן, בנו של אהרן הכהן, בכפר עוורתא שבשומרון".

הרב גרוסמן מציין כי "אלעזר הכהן היה 'נשיא נשיאי הלוי', האדם החשוב ביותר בהיררכיה היהודית בזמנו, הכהן הגדול, ממשיך דרך הכהונה של אביו - אהרן הכהן, עליו אמרו חז"ל 'אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות'.

"מקום קברו של אלעזר הכהן התקדש והוכר על ידי כל האומות, ולא רק היהודים, כמקום תפילה וסגולה. אין זו הפעם הראשונה שהקבר מחולל, ואני פונה ומבקש מכל גורם דת בכל מקום ואתר: שמרו נא על הקבר הקדוש, ומנעו מכאן ולהבא את חילולה. הבה ונדבק בדרכי אלעזר הכהן ואביו ונרבה שלום בעולם".