כיכר השבת
פוגרום

מזעזע ומחפיר: חולל קברו של אלעזר הכהן בכפר עוורתא שבשומרון

זעזוע וסערה הבוקר בעולם היהודי לאחר שהתגלה מחזה מזעזע בקברו של אלעזר הכהן, בנו של אהרן הכהן, בכפר עוורתא שבשומרון | על הקבר רוססו מספר רב של כתובות גרפיטי בערבית, ונראה כי נעשו ניסיונות להצית את המבנה (חדשות)

הקבר המחולל (צילום: רבקה לוין)

זעזוע וסערה הבוקר (רביעי) בעולם היהודי לאחר שהתגלה מחזה מזעזע בקברו של אלעזר הכהן, בנו של אהרן הכהן, בכפר עוורתא שבשומרון. על הקבר רוססו מספר רב של כתובות גרפיטי בערבית, ונראה כי נעשו ניסיונות להצית את המבנה.

יו"ר וועדת מקומות הקדושים שע"י מועצת הרה"ר, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, מסר בתגובה לחילול קבר אלעזר הכהן בכפר עוורתא שבשומרון: "נדהמתי לראות את הפוגרום שנעשה בקברו של אלעזר הכהן, בנו של אהרן הכהן, בכפר עוורתא שבשומרון".

הרב גרוסמן מציין כי "אלעזר הכהן היה 'נשיא נשיאי הלוי', האדם החשוב ביותר בהיררכיה היהודית בזמנו, הכהן הגדול, ממשיך דרך הכהונה של אביו - אהרן הכהן, עליו אמרו חז"ל 'אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות'.

"מקום קברו של אלעזר הכהן התקדש והוכר על ידי כל האומות, ולא רק היהודים, כמקום תפילה וסגולה. אין זו הפעם הראשונה שהקבר מחולל, ואני פונה ומבקש מכל גורם דת בכל מקום ואתר: שמרו נא על הקבר הקדוש, ומנעו מכאן ולהבא את חילולה. הבה ונדבק בדרכי אלעזר הכהן ואביו ונרבה שלום בעולם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר