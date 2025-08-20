תיעוד מפעילות חילוץ מטיילים | ארכיון ( צילום: דוברות המשטרה )

תקופת החופש המקבילה לתקופת עומסי החום, מביאה איתה תוצאות לא טובות. מתנדבי יחידת חילוץ "גליל-כרמל" פעלו אתמול בשני אירועי חילוץ במקביל בנחל עמוד, כך פורסם היום (רביעי) מטעם המשטרה.

באירוע הראשון, נער בן 15 שטייל עם קבוצה, סבל מקוצר נשימה והתעלף. צוותי הרפואה שהגיעו למקום טיפלו בו, ובמקביל מטייל נוסף החליק ונפצע בגבו. שניהם פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים פוריה. באירוע נוסף, חמש מטיילות איבדו את דרכן ועם רדת החשיכה אותרו על ידי צוותי החילוץ. בשבוע שעבר, חולצו בשלום אב ושלושת ילדיו התעלמו מהאזהרות על עומס חום ואיסור כניסה לנחל אל על הצפוני, ונזקקו לסיוע. טרגדיה נוראה: שלושה רכבים התנגשו בדרום, בת 60 נהרגה מישאל לוי | 19.08.25 "פוצצו אותי מכות": הלום קרב מעוטף עזה הותקף בחניון ליד ביתו קובי אטינגר | 19.08.25 לאחר שנכנסו לשטח והגיעו לאיזור המפל התקבל דיווח על מצבו הקשה של האב שסבל ממכת חום ודרש פינוי מוסק. למקום הוקפצו מסוק 669 ויחידת חילוץ גולן בסיוע פקחי רשות הטבע והגנים. יהודה וינברג מיחידת חילוץ גולן סיפר: "מדובר בסיכון חיי אדם שלא לצורך שגרר חילוץ מורכב מוסק ופיזי של יחידות החילוץ ופקחי רשות הטבע והגנים. מצאנו את האב במצב שחייב פינוי מוסק. ילדיו הונחו לצאת מהמסלול. בנוסף חילצנו מאז תחילת עומס החום ביום חמישי 17 מחולצים בחמישה חילוצים בגולן במסלולים שנסגרו לכניסה בשל עומס החום".

החילוץ בנחל עמוד ( צילום: באדיבות דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל" )

החילוץ בנחל עמוד ( צילום: באדיבות דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל" )