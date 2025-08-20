כיכר השבת
המסלול הירוק

בעלי עמותה ציבורית או חברה לתועלת הציבור? כך תחסכו אלפי שקלים 

החל מהיום: מוסד ציבורי המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור, יוכל להגיש בקשה לאישור לפי סעיף 46 ב"מסלול ירוק" |"מקנה לתורמים לאותו מוסד זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה" (כלכלה)

כסף (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רשות המסים השיקה היום (רביעי) שירות חדש שמטרתו לשפר את השירות עבור המגזר השלישי בישראל. החל מהיום, מוסד ציבורי המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), יוכל להגיש בקשה לאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס-הכנסה ב"מסלול ירוק" המהווה מסלול מזורז לקבלת האישור.

על פי ההטבה החדשה: קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מקנה למוסד שקיבל את האישור הטבות מס שונות. בין היתר, היא תקנה לתורמים לאותו מוסד זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, בכפוף לתקרות ולסכומים הקבועים בחוק.

בהודעת רשות המיסים נאמר כי "המסלול הירוק מיועד למוסדות ציבור העומדים בתנאים לקבלת האישור ועומדים גם בתנאים נוספים, כגון: מחזור פעילות שלא עולה על 150,000 ₪"?

בנוסף נאמר כי ההטבות ינתנו למטרות פעילות מובהקות בתחומי: תרבות, סעד, דת, חינוך, ספורט ומדע, ללא כל פעילות אחרת מלבד פעילות ציבורית המפורטת לעיל, ללא החזקה במקרקעין אשר אינם משמשים לפעילות המוסד הציבורי, ללא החזקה בני"ע בשווי של 150,000 ש"ח, ללא החזקה באמצעי שליטה בתאגידים קשורים וכיו"ב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר