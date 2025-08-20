רשות המסים השיקה היום (רביעי) שירות חדש שמטרתו לשפר את השירות עבור המגזר השלישי בישראל. החל מהיום, מוסד ציבורי המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), יוכל להגיש בקשה לאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס-הכנסה ב"מסלול ירוק" המהווה מסלול מזורז לקבלת האישור.

על פי ההטבה החדשה: קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מקנה למוסד שקיבל את האישור הטבות מס שונות. בין היתר, היא תקנה לתורמים לאותו מוסד זיכוי במס בסך של 35% מגובה התרומה, בכפוף לתקרות ולסכומים הקבועים בחוק.

בהודעת רשות המיסים נאמר כי "המסלול הירוק מיועד למוסדות ציבור העומדים בתנאים לקבלת האישור ועומדים גם בתנאים נוספים, כגון: מחזור פעילות שלא עולה על 150,000 ₪"?

בנוסף נאמר כי ההטבות ינתנו למטרות פעילות מובהקות בתחומי: תרבות, סעד, דת, חינוך, ספורט ומדע, ללא כל פעילות אחרת מלבד פעילות ציבורית המפורטת לעיל, ללא החזקה במקרקעין אשר אינם משמשים לפעילות המוסד הציבורי, ללא החזקה בני"ע בשווי של 150,000 ש"ח, ללא החזקה באמצעי שליטה בתאגידים קשורים וכיו"ב.