מנכ"ל המשרד פנה למשטרה בשמו של הראשון לציון: "ביקשו להוציא דין רודף"

מנכ״ל משרד הדתות פנה למשטרה בשמו של הראשון לציון לשעבר, לאחר שאזרח פנה אליו וביקש את הסכמתו להוצאת 'דין רודף' על היועצת המשפטית לממשלה | המשטרה חוקרת את פרטי המקרה (חדשות)

המכב המלא (צילום: ללא)

לפני זמן קצר היום (רביעי), מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן פנה למפכ"ל המשטרה דני לוי, בשמו של הרב הראשי לשעבר הגר"י יוסף לאחר שאזרח פנה אליו וביקש את הסכמתו להוצאת דין רודף על היועצת המפשטית לממשלה גלי בהרה מיארה - כדי שירצח אותה.

במכתב פותח אבידן וכותב למפכ"ל: "הריני להביא לידיעתך, כי לפני שעה קלה התקבלה אצלי פנייה דחופה ובהולה מלשכתו של מרן הרב יצחק יוסף שליט"א (מוצב העתק פניית לשכת הראשון לציון, תיעודים ממקום האירוע וכן העתק מכתב האיום)".

אבידן הוסיף וכתב: "בפנייה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן את חיי היועצת הממשלתית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה"

"עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כב' הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף" נכתב על ידי מנכ"ל המשרד.

בסיום כתב אבידן כי "בהנחיית שר המשפטים ומ"מ השר לשירותי דת, השר יריב לוין, התבקשתי לפעול באופן מיידי מול גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים לטיפול בנושא זה".

לאחר הפנייה של אבידן - המשטרה החלה בחקירת הפרטים באירוע הנ"ל.

