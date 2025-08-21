כיכר השבת
החום עוד לפנינו

גל החום יחזור לקראת שבת, ומה צפוי מיום ראשון? | התחזית המלאה

אם חשבנו שהשרב הכבד מאחורינו, אז לקראת שבת הוא אמור לחזור וביום ראשון, יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה וישררו עומסי חום כבדים | זו התחזית המלאה (חדשות בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מזג האוויר היום (חמישי) על פי השירות המטאורלוגי יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר במזג האוויר. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

ביום שישי - מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בשבת קודש - תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

ביום ראשון - מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

היום כאמור מזג האוויר יהיה רגיל לעונה, ובירושלים הטמפרטורות החזויות היום והלילה: 20-31.

תל אביב 26-31

טבריה 23-37

באר שבע 23-33

אילת 28-40.

