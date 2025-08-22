סוף עצוב: נמצאה גופתו של שלומי בנאי שנעלם במהלך גלישה בכנרת

אחרי יומיים של חיפושים נרחבים, הבוקר (שישי) אותרה גופתו של שלומי בנאי, בן 38 מתל אביב, שנעלם לאחר שיצא לגלוש על סאפ מול חופי גינוסר. את גופתו איתרו שוטרי השיטור הימי וזיהו אותה בני משפחתו שהיו במקום.

בנאי, נשוי ואב לילד קטן, יצא לנופש משפחתי עם רעייתו שצפויה ללדת בקרוב את בנם השני. סמוך לשעה 12:00 ביום רביעי הוא נכנס לכנרת על גבי סאפ, וככל הנראה נסחף ברוח מערבית חזקה ונפל למים. כשעה לאחר מכן נמצא הסאפ על החוף עם חבל קרוע, אך ממנו עצמו לא נותר זכר.

מאות מתנדבים, לצד כוחות משטרה, יחידות חילוץ, צוללנים, רחפנים, מסוק מהמערך האווירי, לוחמי להב"ה של כבאות והצלה ופקחי איגוד ערים כינרת – נטלו חלק במבצע החיפושים שנמשך גם בלילות.

כאמור, בסריקות שבוצעו לפני זמן קצר על ידי השיטור ימי, אותר הנעדר ללא רוח חיים וזוהה על ידי בני משפחתו שנכחו במקום יחד עם כוחות החילוץ החל מיום האירוע.