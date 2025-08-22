כיכר השבת
בתום חיפושים נרחבים

סוף עצוב: נמצאה גופתו של שלומי בנאי שנעלם במהלך גלישה בכנרת

שלומי בנאי, מילואימניק בן 38 מתל אביב, טבע למוות בכינרת במהלך נופש עם רעייתו העומדת לקראת לידת בנם השני, וגופתו נמצאה לאחר יומיים של חיפושים נרחבים (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: יכ"ל)

אחרי יומיים של חיפושים נרחבים, הבוקר (שישי) אותרה גופתו של שלומי בנאי, בן 38 מתל אביב, שנעלם לאחר שיצא לגלוש על סאפ מול חופי גינוסר. את גופתו איתרו שוטרי השיטור הימי וזיהו אותה בני משפחתו שהיו במקום.

בנאי, נשוי ואב לילד קטן, יצא לנופש משפחתי עם רעייתו שצפויה ללדת בקרוב את בנם השני. סמוך לשעה 12:00 ביום רביעי הוא נכנס לכנרת על גבי סאפ, וככל הנראה נסחף ברוח מערבית חזקה ונפל למים. כשעה לאחר מכן נמצא הסאפ על החוף עם חבל קרוע, אך ממנו עצמו לא נותר זכר.

מאות מתנדבים, לצד כוחות משטרה, יחידות חילוץ, צוללנים, רחפנים, מסוק מהמערך האווירי, לוחמי להב"ה של כבאות והצלה ופקחי איגוד ערים כינרת – נטלו חלק במבצע החיפושים שנמשך גם בלילות.

כאמור, בסריקות שבוצעו לפני זמן קצר על ידי השיטור ימי, אותר הנעדר ללא רוח חיים וזוהה על ידי בני משפחתו שנכחו במקום יחד עם כוחות החילוץ החל מיום האירוע.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר