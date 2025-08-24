לישי מירן לביא, רעייתו של החטוף עמרי המוחזק במנהרות חמאס ברצועת עזה, ספדה לסגן אורי גרליץ הי"ד, שנפל אתמול (שבת קודש) ברצועת עזה וחשפה כי מדובר בבנו של פרופסור מוטי גרליץ שנאבק למען נחל עוז.

וכך ספדה לישי מירן: "לפעמים המילים והאוויר נגמרים. כזה הוא גם הערב. סגן אורי גרליץ הוא בנו של מוטי גרליץ, שהתייצב ב-8 באוקטובר בקיבוץ נחל עוז ומאז מלווה את הקיבוץ, וגם אותי באופן אישי - באכפתיות ובמסירות אין קץ.

"ב-7 בנובמבר 2023 הורשתי להיכנס פעם ראשונה לבית בנחל עוז. מוטי לקח אותי, ליווה אותי, הרים אותי כשנפלתי. מאז נפשותינו התחברו.

"הוא התייצב לצידנו, וצעק למען החטופים, למען הלוחמים ולמען המדינה. הוא ומשפחתו מייצגים בעיניי מה זה להיות אוהבי הארץ במובן העמוק ביותר.

"22 חודשים מוטי חיבק אותנו. הערב אני מבקשת לחבק אותו ואת משפחתו. סליחה אורי. סליחה שירה. סליחה מוטי".

כזכור, דובר צה"ל התיר אמש (מוצאי שבת) לפרסם כי סגן אורי גרליץ הי"ד נפל כתוצאה מפיצוץ מטען בחאן יונס. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בתאונה מבצעית כתוצאה מפיצוץ של אמצעי לחימה של צה"ל, במהלך התקפה של חטיבת כפיר על מבנים בחאן יונס.

במהלך מלכוד של אחד המבנים, מסיבה שאינה ברורה, אחד המטענים התפוצץ והוביל לנפילתו של אורי ז"ל שתחילה נפצע באורח קשה מאוד אך במהלך הפינוי נאלצו הרופאים הצבאיים לקבוע את מותו.