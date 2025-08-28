כיכר השבת
ברחוב רבי עקיבא בבני ברק: רוכב קורקינט חשמלי נפגע מרכב, מצבו בינוני 

רוכב קורקינט חשמלי נפגע לפנות בוקר מרכב חולף ברחוב רבי עקיבא בבני ברק | הוא פונה במצב בינוני | המשטרה פתחה בחקירה (חדשות)

המתנדבים בזירה, הלילה (צילום: הצלה)

כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו לפנות בוקר לרחוב רבי עקיבא ב בעקבות דיווח על .

הכוחות העניקו הכוננים טיפול רפואי לרוכב קורקינט חשמלי, כבן 31, שסבל מחבלות בראש ובגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר. חוקרי משטרת התנועה פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

חובשי הצלה יוסי רוטנשטיין ומוישי אנגלרד מדווחים: "כשהגענו למקום, מצאנו רוכב קורקינט חשמלי, גבר בן 31 כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים העליונות, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

