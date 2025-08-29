כונני ארגון הצלה הוזעקו לשטח הסמוך למחלף שורק בעקבות דיווח על התרסקות מצנח רחיפה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר בן 16 עם חבלות באגן ובגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים קפלן ברחובות.

חובש ביחידת האופנועים של הצלה בני גריינימן מדווח: "כשהגעתי לזירת ההתרסקות, מצאתי צעיר בן 16 הסובל מחבלות באגן ובגפיים, לאחר שנפגע בהתרסקות מצנח רחיפה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים קפלן ברחובות".

ממרכז רפואי קפלן נמסר: הבוקר פונה נער בן 16, מיישוב באזור כפר מנחם, למרכז הרפואי קפלן לאחר שנפל בנפילה איטית ממצנח ממונע, מגובה של כ־40 מטרים. עם הגעתו לחדר המיון הועבר להמשך טיפול רפואי מקיף, ובשלב זה הוא עובר סדרת בדיקות. מצבו של הנער, יהושי לובטון מראש העין, מוגדר קל.