כיכר השבת
נפילה איטית

מצנח רחיפה התרסק; נער בן 16 נפל מגובה 40 מטרים ונפצע באורח קל

נער בן 16 נפצע היום כתוצאה מהתרסקות מצנח רחיפה. אחרי פעולות קיבוע וחבישה בשטח, פונה למרכז הרפואי קפלן - שם עדכנו כי מצבו מוגדר קל (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: יעקב לדרמן - פלאש 90)

כונני ארגון הצלה הוזעקו לשטח הסמוך למחלף שורק בעקבות דיווח על התרסקות מצנח רחיפה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, העניקו הכוננים טיפול רפואי לצעיר בן 16 עם חבלות באגן ובגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים קפלן ברחובות.

חובש ביחידת האופנועים של הצלה בני גריינימן מדווח: "כשהגעתי לזירת ההתרסקות, מצאתי צעיר בן 16 הסובל מחבלות באגן ובגפיים, לאחר שנפגע בהתרסקות מצנח רחיפה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים קפלן ברחובות".

ממרכז רפואי קפלן נמסר: הבוקר פונה נער בן 16, מיישוב באזור כפר מנחם, למרכז הרפואי קפלן לאחר שנפל בנפילה איטית ממצנח ממונע, מגובה של כ־40 מטרים. עם הגעתו לחדר המיון הועבר להמשך טיפול רפואי מקיף, ובשלב זה הוא עובר סדרת בדיקות. מצבו של הנער, יהושי לובטון מראש העין, מוגדר קל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר