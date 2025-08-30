במהלך השבת דיווחה הנשיאות החות'ית, כי ראש הממשלה שלה חוסל בתקיפה הישראלית לפני מספר ימים, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר כעת (מוצאי שבת) מסר להנהגה החות'ית.

בדבריו אמר שר הביטחון: "שלשום הנחתנו מהלומת מחץ חסרת תקדים על בכירי הבכירים בצמרת הביטחונית-מדינית של ארגון הטרור החות'י בתימן, בפעולה נועזת ומבריקה של צה"ל".

"רה"מ", הוסיף השר כ"ץ: "החות'י ומרבית שריו ובכירים נוספים סוכלו ונפגעו. הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות וכעת מימשנו את האזהרה".

לדבריו: "דין תימן כדין טהרן - וזוהי רק ההתחלה. החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים - ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק".

לסיום כתב שר הביטחון: "נוסיף להוביל מדיניות התקפית בכל הזירות עם מסר חד וברור: "הקם להורגך השכם להורגו".

מדובר צה"ל נמסר: "מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שלשום (ה׳), בהכוונת אגף המודיעין תשתית בה שהו עשרות בכירים של שלטון הטרור החות׳י. עם הבכירים הצבאיים ששהו בכינוס שהותקף, נכח ראש הממשלה החות׳י, אחמד אלרהוי אשר חוסל במסגרת התקיפה, לצד בכירים נוספים בממשלת הטרור החות'ית".

עוד נמסר: "בתשתית שהו בכירים האחראיים על הפעלת הכוח, ההתעצמות הצבאית של שלטון הטרור החות׳י וקידום מתווי טרור נגד ישראל, בנוסף לבכירים חות'ים בתפקידי מפתח אחרים. התקיפה התאפשרה בעקבות ניצול הזדמנות מודיעינית וסגירת מעגל מבצעית מהירה, שהתרחשה בתוך שעות ספורות".

לסיום נכתב: "הערכת המצב באשר לתוצאות התקיפה נמשכת, לרבות בדיקת נוכחותם של מפקדים צבאיים בכירים נוספים".

צה״ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל, כפי שפועל וימשיך לפעול ברצועת עזה וביתר הזירות.

בישראל מעריכים כי בין הבכירים שחוסלו, היו גם ראש לשכתו, מזכירו המדיני, ושרי המשפטים, הכלכלה, החקלאות, ההסברה והחוץ. שר ההגנה והרמטכ"ל על פי ההערכה בישראל - לא חוסלו.

לפי מקורות ישראלים, התקיפות בוצעו במסגרת מבצע "טיפת מזל" והוכוונו לצמרת הצבאית של החות׳ים, כולל הרמטכ״ל החות׳י מוחמד אל־עומרי - שניצל בחודש יוני האחרון מניסיון חיסול, וכן בכירים נוספים.

לדברי גורם צבאי, המטרה רוכזה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני מדויק שלפיו יותר מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני התכנסו לצפות יחד בנאומו של מנהיג החות׳ים עבד אל-מלכ אל-חות׳י. מבנה מטוסי קרב המריא ליעד תוך שימוש בתחבולה שאפשרה הגעה בחשאיות לאזור צנעא, וביצע ירי של לפחות עשרה חימושים לעבר המבנה בו שהו הבכירים.