החל מהיום - יום ראשון, ישוב שירות הרכבת הקלה בירושלים לפעול במתכונתו המלאה מנווה יעקב בצפון ועד הדסה עין כרם בדרום, וזאת לאחר שהתקבל אישור הבטיחות וההפעלה הנדרש.
בכך נחתם בהצלחה המבצע ההנדסי המורכב שהיווה שלב מרכזי בדרך להקמתה של רשת הרכבות הקלות הראשונה במדינה, בירושלים.
במסגרת העבודות האינטנסיביות, שלא הפסיקו גם בימי מבצע ״עם כלביא״, בוצע לראשונה חיבור מסילות, תשתיות ומערכות של הקו הירוק העתידי לקו האדום הקיים. העבודות המורכבות בוצעו ב-6 מוקדים שונים בלב העיר וכללו, בין היתר, פירוק והתקנות של מסילות חדשות לקו הירוק, שחוצות את אלה של הקו האדום, והתקנות מורכבות של מערכות חשמל ובקרה, הוספת מסילה שלישית והקמה של תחנת "אי" בטורים.
בנוסף, יחד עם השלמת המבצעים והחזרת השירות המלא של הקו האדום, מתווספת בשורה חשובה עם השלמת העבודה ופתיחתו של דיפו נווה יעקב שמתוכננת בימים הקרובים. זהו צעד חשוב נוסף שיסייע רבות לגמישות התפעול של הרכבת הקלה, יבטיח זמינות גבוהה יותר של רכבות ויאפשר מתן שירות משופר לציבור הנוסעים.
החל מיום שלישי הקרוב (2.9.2025) שירות קווי השאטלים (500, 501, 502 ו-503) יופסק וקווי דרום מערב ישובו למסלולם המקורי, למעט קו 27 שימשיך לפעול לעת עתה עד התחנה המרכזית.
השלמת עבודות הפיתוח על ציר הקו האדום יימשכו במהלך החודשיים הקרובים, לא בשעת הפעלת הרכבת וללא הפרעה לנסיעות הסדירות. כמו כן, עם סיום המבצעים ולפי התכנון, תחנת הטורים תיוותר סגורה למספר שבועות נוספים לצורך השלמת עבודות התשתית, המערכות והבטיחות כנדרש. מועד פתיחת התחנה יימסר בהמשך.
במקביל, נמשכות העבודות המואצות שיאפשרו את הפעלת הקו הירוק שיהיה קו הרכבת הקלה השני בבירה. הקו הירוק יכלול 40 תחנות חדשות וישתרע על פני כ-20 ק”מ בין שכונת גילה בדרום, דרך קריית הספורט במלחה, קמפוס גבעת רם, קריית הממשלה, התחנה המרכזית ומרכז העיר, ועד לקמפוס הר הצופים בצפון.
כבר במהלך שנת 2026 צפוי להיפתח לציבור חלקו הראשון של הקו, שיכלול 2 קווי שירות חדשים מגילה ומלחה אשר יחברו מאות אלפים מתושבי ובאי ירושלים לרשת הרכבות בעיר.
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, אמר כי "חזרתו של הקו האדום לפעילות מלאה היא בשורה משמעותית לתושבי ירושלים. הצלחנו לעמוד במשימה מורכבת תוך שמירה על לוחות הזמנים, ובכך להחזיר לעשרות אלפי נוסעים את השירות החיוני של הרכבת הקלה. זהו צעד משמעותי בדרך למהפכה תחבורתית אדירה שבסיומה ירושלים תהיה העיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלה מודרנית, נוחה ומקשרת את כל חלקי העיר".
