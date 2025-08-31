החל מהיום - יום ראשון, ישוב שירות הרכבת הקלה בירושלים לפעול במתכונתו המלאה מנווה יעקב בצפון ועד הדסה עין כרם בדרום, וזאת לאחר שהתקבל אישור הבטיחות וההפעלה הנדרש.

בכך נחתם בהצלחה המבצע ההנדסי המורכב שהיווה שלב מרכזי בדרך להקמתה של רשת הרכבות הקלות הראשונה במדינה, בירושלים.

במסגרת העבודות האינטנסיביות, שלא הפסיקו גם בימי מבצע ״עם כלביא״, בוצע לראשונה חיבור מסילות, תשתיות ומערכות של הקו הירוק העתידי לקו האדום הקיים. העבודות המורכבות בוצעו ב-6 מוקדים שונים בלב העיר וכללו, בין היתר, פירוק והתקנות של מסילות חדשות לקו הירוק, שחוצות את אלה של הקו האדום, והתקנות מורכבות של מערכות חשמל ובקרה, הוספת מסילה שלישית והקמה של תחנת "אי" בטורים.

בנוסף, יחד עם השלמת המבצעים והחזרת השירות המלא של הקו האדום, מתווספת בשורה חשובה עם השלמת העבודה ופתיחתו של דיפו נווה יעקב שמתוכננת בימים הקרובים. זהו צעד חשוב נוסף שיסייע רבות לגמישות התפעול של הרכבת הקלה, יבטיח זמינות גבוהה יותר של רכבות ויאפשר מתן שירות משופר לציבור הנוסעים.

החל מיום שלישי הקרוב (2.9.2025) שירות קווי השאטלים (500, 501, 502 ו-503) יופסק וקווי דרום מערב ישובו למסלולם המקורי, למעט קו 27 שימשיך לפעול לעת עתה עד התחנה המרכזית.