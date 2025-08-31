בעקבות תלונות: רב מוכר מהדרום נעצר בתום חקירה - עם חשוד נוסף

רב מוכר מדרום הארץ נעצר היום (ראשון) בידי משטרת ישראל לאחר שהצטברו תלונות נגדו בחשד למעשים חמורים לכאורה.

יחד עם הרב נעצר חשוד נוסף בחשד לביצוע עבירות נוספות שכוללות בין היתר שיבוש והדחה בחקירה. כך הודיעה היום המשטרה.

לפי הודעת המשטרה: "ביחידת ההונאה של מחוז הדרום התקבלו בשבועות האחרונים מספר תלונות שבעקבותיהן נפתחה חקירה יסודית במטרה להגיע לחקר האמת.

"עם סיום פעולות החקירה ועל בסיס חומר הראיות שנאסף נגדם, יובאו היום שני החשודים לדיון בבית משפט השלום בבאר שבע, בבקשה להאריך את מעצרם".

יצויין כי בעבר הרב הכחיש את החשדות כנגדו. מקורביו טוענים כי הרב חף מפשע וכי מדובר ברדיפה על ידי בעלי אינטרסים שונים.