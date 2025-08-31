כיכר השבת
הרב מכחיש

בעקבות תלונות: רב מוכר מהדרום נעצר בתום חקירה - עם חשוד נוסף

המשטרה עדכנה כי רב מוכר מדרום הארץ נעצר לחקירה בעקבות תלונות שהוגשו בעניינו. עם הרב נעצר חשוד נוסף, והיום יובאו השניים לדיון בבית המשפט שבו יבקשו להאריך את מעצרם | בסביבת הרב דוחים את האשמות וטוענים לרדיפה (בארץ)

13תגובות
מעצר. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רב מוכר מדרום הארץ נעצר היום (ראשון) בידי לאחר שהצטברו תלונות נגדו בחשד למעשים חמורים לכאורה.

יחד עם הרב נעצר חשוד נוסף בחשד לביצוע עבירות נוספות שכוללות בין היתר שיבוש והדחה בחקירה. כך הודיעה היום המשטרה.

לפי הודעת המשטרה: "ביחידת ההונאה של מחוז הדרום התקבלו בשבועות האחרונים מספר תלונות שבעקבותיהן נפתחה חקירה יסודית במטרה להגיע לחקר האמת.

"עם סיום פעולות החקירה ועל בסיס חומר הראיות שנאסף נגדם, יובאו היום שני החשודים לדיון בבית משפט השלום בבאר שבע, בבקשה להאריך את מעצרם".

יצויין כי בעבר הרב הכחיש את החשדות כנגדו. מקורביו טוענים כי הרב חף מפשע וכי מדובר ברדיפה על ידי בעלי אינטרסים שונים.

0 תגובות

10
מגיע לו! הוא העז להכריז על הקמת מפלגה ספרדית שתתחרה בש"ס! צריך לשלם לעובד נשים כדי שיתלוננו עליו. המטרה מקדשת את האמצעים.
אבי
סתום תפה שלך נבל איך אתה מאז לדבר על רב כזה קדושש
אבי
9
על איזה רב מדובר?
???
8
ממשלת שמאל הרב קודש קודשים אני מוחה על ביזוי התורה
סיימון
אתה לא יודע מי קודש ולא קודשים עדיף שתשתוק
שרון
7
הרב אברגל
הרוסי
6
הרב הגאון יצחק יוסף התכוון "תקומו עליהם " כיבוד אורחים עוגות דבש תפוח בדבש לשנה כלכלית טובה אמן אל תתנו להם לצאת מהבית שלכם עד יעבור החג ראש השנה תכינו אוכל וכיבוד ל7 ימים רצופים חדר שינה מזרונים מזגן בטמפ' °17 תדאגו יהיה למשטרה הצבאית אירוח כיד המלך בלי צעקות בלי קללות להתנהג אליהם כא
מרדכי בן ימיני
5
לא יעזור לרשעים האמת תצא לאור רבנו קודש קודשים
רבנו קודש קודשים
עדיף שתשתוק אל תגבו בגלל שהא הרב שלכם תחפסו רב אחר
שרון
4
כך זה כשאתה מכריז שאתה מקים מפלגה נגד שס הזייייההההההההה
כך זה כשאתה מכריז שאתה מקים מפלגה
3
נגע המחלוקת הורס הכל חילול שם שמיים ברבים עקבתא דמשיחא יראי ה ימאסו
רפאל
2
חילול ה' .זקן ופיאות אינן מקנות חסינות מפני העמדה לדין ."וביערת הרע מקירבך".
שלום כץ
1
הבנות האלה מהקהילה שלו והא ניצל אותם ופגע בהם אל תגידו על זה קודש
שרון

