איגרת של מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא לקראת פתיחת שנת הלימודים ( צילום: דובר צה"ל )

לרגל שנת הלימודים שתיפתח הבוקר (שני), מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא התייחס לחזרת התושבים לאזור, ואמר כי "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת. ילדים, נערים ונערות יקרים - אתם הגיבורים של המחר, אתם דור העתיד. אנו נמשיך לעמוד על המשמר, להבטיח שתישמר השגרה".