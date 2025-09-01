לרגל שנת הלימודים שתיפתח הבוקר (שני), מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא התייחס לחזרת התושבים לאזור, ואמר כי "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת. ילדים, נערים ונערות יקרים - אתם הגיבורים של המחר, אתם דור העתיד. אנו נמשיך לעמוד על המשמר, להבטיח שתישמר השגרה".
מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר ומפקדים בכירים בפיקוד הצפון לצד ראשי הרשויות יבקרו בכמה מוסדות חינוך, ויברכו את סגלי הלימוד והתלמידים לרגל פתיחת שנת הלימודים המרגשת, לאחר כמעט שנתיים של לחימה.
על פי נתונים שהגיעו לידי 'כיכר השבת', 76% מתושבי יישובי הצפון כבר שבו לבתיהם, ושנת הלימודים הקרובה תיפתח כאשר 87% מהתלמידים שפונו חוזרים לבתי הספר ברשויות. עם זאת, ישנם יישובים בהם עדיין מתקיימות עבודות שיקום ופיתוח מקיפות, תוך ליווי צמוד של מרכז העורף והרשויות המקומיות.
בתוך כך, מחוז צפון בפיקוד העורף ומרכז העורף בפיקוד הצפון ממשיכים לפעול למען ההתיישבות סך הכל פוזרו במרחב 1,166 מיגוניות, מתוכן 308 בבתי ספר ותחנות הסעה.
במקביל, באוגדות 91 ו-210 בוצעו הערכות מצב ייעודיות של כוחות צה״ל עם המשטרה והרשויות המקומיות, לצורך תיאום, סנכרון והצפת פערים. בנוסף, בוצעו תרגילים משותפים של כוחות צה״ל עם מספר יישובים ומוסדות החינוך, בעיקר בהיבטי מיגון וכלל הרבש״צים חברו למוסדות החינוך ביישובים, על מנת לקיים סנכרון מלא של מסלולי ההיסעים.
