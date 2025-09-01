דוד בלומברג, מבכירי הבנקאים בישראל, הלך לעולמו

מוצאי שבת, הלך לעולמו דוד בלומברג ז"ל, מבכירי הבנקאים של ישראל ומי שהוביל את מפעל ההתחדשות של הספרייה הלאומית, כשהוא בן 81.
בלומברג נולד בחיפה (1944) למשפחה קשת יום. אביו היה פועל בנמל. דוד, סיפר כי רכש ספרים גם כשלעיתים לא היה די כסף לאוכל בבית. הוא למד בתיכון ערב ובמקביל עבד כנער שליח בחברת החשמל כדי לממן את לימודיו. לאחר שירותו הצבאי, פנה ללימודי כלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, שם נחשב לסטודנט מבריק.
את דרכו המקצועית החל בבנק ישראל, שם התקדם במהירות בתפקידים שונים בין השנים 1971 ל-1981, כולל סגן מפקח סחר חוץ וסגן מנהל מחלקת האשראי.
בהמשך, כיהן דוד בלומברג בתפקידי מפתח בענף הבנקאות הישראלי. הוא שימש כמנכ"ל בנק טפחות, לאחר מכן כיהן כמנכ"ל בנק המזרחי. בין השנים 1998 ל-2006, שימש יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים.
בנוסף לתפקידיו הבכירים, בלומברג שימש גם כדירקטור בחברות ציבוריות מובילות כמו אסם ובזק, וכיועץ ונציג של בנקים זרים בישראל. הוא אף היה חבר בוועדה המייעצת לענייני בנקאות בבנק ישראל.
אחד משיאי פועלו היה הובלת תהליך ההתחדשות המקיף של הספרייה הלאומית, מפעל חיים אותו הוביל במשך למעלה משני עשורים. החל משנת 2007 שימש בלומברג כיו"ר דירקטוריון הספרייה, עזב את עבודתו הבנקאית והתמסר בהתנדבות למשימה ההיסטורית.
מטרתו הייתה להתאים את הספרייה למאה ה-21 ולהפכה למרכז תרבות וחינוך לאומי מוביל לכל אזרחי המדינה ולעם היהודי כולו. שיאו של תהליך זה היה הקמת בניין חדש וזוכה לשבחים רבים לספרייה בקריית הלאום, מול הכנסת. בלומברג חתם על אמנת הספרייה הלאומית ואף הטמין את אבן הפינה למשכנה החדש.
הלוויתו של דוד בלומברג ז"ל התקיימה ביום ראשון אחר הצהריים. ההספדים נאמרו ברחבת הספרייה הלאומית בירושלים, ולאחר מכן יצא מסע ההלוויה לבית העלמין בהר המנוחות, שם נטמן. יהי זכרו ברוך.
