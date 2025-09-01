נתניהו לראשי רשויות בצפון: "המשימה הכי גדולה - כבר נעשתה"

נתניהו עם ראשי הרשויות בצפון ( צילום: חיים צח / לע״מ )

לאחר שפתח את שנת הלימודים בבית הספר ״בגין״ בנוף הגליל, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (שני) מפגש בבניין העירייה עם ראשי רשויות מהצפון, יחד עם מ״מ מנכ״לית משרדו, דרורית שטיינמץ ויו״ר הקואליציה, ח״כ אופיר כץ.

במפגש השתתפו ראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט, ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, ראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים, ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה, ראש עיריית כרמיאל, משה קונינסקי, הממונה לראש עייריית נצרת, יעקב אפרתי וראש מועצת עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. ראש הממשלה נתניהו אמר בתום המפגש: "אני פה ביום הראשון של שנת הלימודים בנוף הגליל. תראו איזה נוף נהדר. הלכתי לכיתה א׳, כל כך התרגשתי לראות את הילדים, ואת המורות, ואת המסייעות, ואת המנהלת. הם פשוט עושים מצוות קודש. זה נפלא לראות את הילדים. הם באים, והם מתחילים את החיים.

נתניהו בצפון ( צילום: עומר מירון / לע״מ, סאונד: ניר שרף / לע״מ )

"אבל אנחנו יודעים שיש לנו עוד משימות גדולות. המשימה הכי גדולה, במובן מסוים, כבר נעשתה, משום שביום הזה, פה, בגליל, שהייתה נטישה גדולה בהתחלה, תחילת המלחמה, יש עכשיו שיבה גדולה. 95% מילדי הגליל חזרו ללמוד בבתי הספר, כולל ביישובים צמודי הגבול. זה הישג אדיר, פשוט אדיר. זה נעשה גם בזכות העמידה של תושבי הגליל ושל ראשי הרשויות. עמדו, קלטו, עזרו, ועכשיו בעצם הכל משתקם.

"אנחנו דיברנו כאן על הרבה על דברים שצריכים לעשות למען הגליל: להוסיף נתיבי תחבורה מהירה, להוסיף בנייה, להוריד את הבירוקרטיה, להוסיף תשתיות, תעסוקה.

"אני רוצה שזוגות צעירים יבואו הנה, קוראים לזה ה׳טוסקנה׳ - זה לא ממש טוסקנה - זה קדם לטוסקנה, זה ארץ התנ״ך, זה ארץ המורשת שלנו. יש פה דברים נהדרים. אנחנו נזניק את הגליל קדימה, בעזרת השם".