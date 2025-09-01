הנסיך הירוק ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

אחרי עשרים שנה: "הנסיך הירוק" - מסעב יוסוף, בנו של השייח' חסן יוסוף שייסד את ארגון הטרור חמאס, הגיע היום (שני) לסיור בעיר האבות חברון, תחת אבטחה כבדה מחשש לנקמה נגדו על ידי פעילי חמאס, כך על פי הדיווח ב'ישראל היום'.

עם הגעתו לחברון ערך יוסף סיור בשכונות היהודיות והערביות, ולאחר מכן ביקר במערת המכפלה, ובחדרי התפילה המיועדים למוסלמים. הנסיך הירוק, סיכל במשך השנים עשרות פיגועים נגד אזרחי ישראל, וכבר קרוב ל-15 שנה מתבטא בעד ישראל בפורמים רבים ברחבי העולם. במהלך ביקרו בקבי האבות, זוהה יוסף על ידי חלק מהמתפללים במקום, אך לא נרשם איזו שהוא עימות במקום. בהמשך נפגש יוסוף עם מפקדי צה"ל בעיר ועם נעם ארנון ממייסדי הישוב היהודי בחברון. לאחר מכן נסע יוסוף לביקור ביישוב אפרת בגוש עציון, כשהוא מספר במקום כי אביו לימד אותו "שמקורה של הזהות היהודית הוא דווקא ביהודה ושומרון ולא בתל אביב", בסיום הביקור הזהיר הנסיך הירוק מהאפשרות של אינתיפאדה שלישית בישראל.

הנסיך הירוק ( צילום: מתוך חשבון X שלו )

לפני פחות משנה העניק הנסיך הירוק ריאיון לעיתונאי צבי יחזקאלי וטען כי "מה שקרה ב-7 באוקטובר ואחרי ה-7 באוקטובר, ושימוש בילדים כמגן אנושי, הקרבה של אלפי אנשים למען פלסטין - זה חסר תקדים".

הוא הוסיף כי "האנושות אף פעם לא הייתה במצב כזה, בטח שלא במאה ה-21. אין מדינה, דמוקרטיה או אומה שמוכנה לתסריט כזה שבו הורים מוכנים להקריב את ילדיהם עבור רווח פוליטי וכספי, כדי לבצע הצהרה פוליטית או כדי לקבל אהדה מהעולם".

מסעב, שהוציא את הספר "בן החמאס", המשיך ואמר: "תן לי דוגמה אחת מההיסטוריה שבה חברה בחרה לעשות משהו אידיוטי שכזה, וזה מה שישראל מתמודדת איתו כרגע. זה מורכב מאד וזה מצב שבו מפסידים בכל מקרה, לא כי ישראל חלשה, כי זה מקרה אבוד מלכתחילה. כי חמאס לא השאיר לישראל ברירה אלא להגיב".