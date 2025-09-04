כיכר השבת
תיעוד מהובלתו לבית המשפט

עובד המפעל הערבי התרברב שהוא "יורק בגלידות של היאהוד" - ונעצר על ידי ימ"ר 

צעיר ממזרח ירושלים נעצר לאחר שפורסם סרטון ברשתות החברתיות שבו נראה מתראיין ומספר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית וטוען כי "יורק ודוחף אצבעות לתוכה" | עם פרסום הסרטון פתחה המשטרה בחקירה, ובלשי הימ"ר איתרו את החשוד ועצרו אותו | בחקירה נבדק "חשד" שמדובר בהסתה ממניע גזעני (משטרה) 

החשוד מובל לבית המשפט (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ירושלים עצרו היום (חמישי) תושב מזרח העיר, ערבי בשנות ה-20 לחייו, לאחר חקירה שנפתחה בעקבות סרטון שפורסם ברשתות החברתיות, שבו הוא נראה מתראיין ומתרברב בכך ש"מכניס אצבעות ויורק לתוך הגלידה".

הסרטון עורר זעם בקרב הציבור והוביל לפתיחת חקירה מיידית על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים.

החקירה החלה מיד עם הופעת הסרטון ברשתות החברתיות, במהלכה פעלו בלשי הימ"ר לאיתור זהות החשוד ולאיסוף עדויות. במסגרת החקירה נבדקו מספר גורמים ונאספו פרטים שהובילו לאיתורו המהיר של החשוד. היום, לאחר פעולות חקירה ממוקדות, נעצר החשוד והועבר לחקירה במשרדי הימ"ר, שם נמשכות פעולות החקירה במטרה לאסוף ראיות נוספות נגד האיש.

מהחקירה הראשונית עולה כי במהלך הראיון ברשת אמר החשוד בין היתר: "אנחנו יורקים להם בתוך הגלידה, דוחפים אצבעות והיהודים אוכלים את זה". בדיקה ראשונית מציינת כי "קיים חשד" (...) כי הדברים נאמרו ממניע גזעני.

"כל מי שיבחר להסית לאלימות או להתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ממניע גזעני או אחר, יידע כי עינינו פקוחות וכי נפעיל את כל הכלים והאמצעים שברשותנו לאיתורו, מעצרו והבאתו לדין."

