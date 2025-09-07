הערב (יום ראשון) צפוי להתרחש אירוע אסטרונומי יוצא דופן במיוחד: ליקוי ירח מלא, המכונה "ירח דם" בשל גונו האדמדם העמוק. מחזה שמימי זה, ייראה בערב היטב בשמי ישראל.

אז למה זה קורה?

ליקוי ירח מלא מתרחש כאשר השמש, כדור הארץ והירח מסתדרים בדיוק על קו אחד, וכדור הארץ חוסם את אור השמש הישיר ומטיל את צילו המלא על פני הירח. בניגוד לדעה רווחת, הירח אינו נעלם לחלוטין; במקום זאת, קרני השמש האדומות יותר מצליחות לחדור דרך האטמוספרה של כדור הארץ, מתעקמות ומשתקפות מפני הירח, וגורמות לו לזהור בגוון אדום או כתום עמוק - ומכאן הכינוי הדרמטי "ירח דם".

כבר בשעה 18:28, כאשר הירח ייכנס לחרוט הצל החלקי של כדור הארץ, אם כי בשלב זה יהיה קשה להבחין בשינוי בעין בלתי מזוינת. הירח יזרח בישראל בשעה 18:51. הליקוי החלקי, בו הירח נכנס אל הצל המלא שמטיל כדור הארץ, יתחיל בשעה 19:29.

המראה המרהיב של הירח האדום צפוי להימשך עד 21:52, ואז תחל היציאה ההדרגתית מן הצל המלא. חלקו המלא של הליקוי, בו הירח נראה אדום, יארך בסביבות שעה וארבעים דקות. אירוע נדיר יחסית, המתרחש בממוצע אחת לשנתיים או שלוש, אם כי לא תמיד ניתן לצפות בו מישראל.

היכן ניתן לצפות בליקוי?

הפעם, מזג האוויר צפוי להיות נוח לצפייה, ללא הפרעות משמעותיות. אין צורך בציוד מיוחד כלשהו כדי לחזות בליקוי הירח המלא. כדי ליהנות מצפייה מיטבית, מומלץ לצאת החוצה ולמצוא מקום מרוחק מאורות בהירים של העיר, שעלולים להפריע לנראות של הירח כשהוא עובר את כל שלבי הליקוי.

לאלו שורצים לצלם, גם עם סמארטפון ניתן לקלוט תמונות מרשימות, שימוש במצב צילום לילה (אם זמין), העדפת זום אופטי, כיוון פוקוס ידני על הירח, והתאמת זמן החשיפה והבהירות.